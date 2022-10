Stade Toulousain : "Je suis bien ici", Ugo Mola rejette les rumeurs d'un futur transfert chez les Bleus

En conférence de presse ce vendredi, Ugo Mola, le manager du Stade toulousain a rejeté les rumeurs le concernant. "Je suis au Stade toulousain et j'y suis bien", a-t-il dit. Son nom circule en effet sur un potentiel recrutement au sein du staff des Bleus, après le Mondial 2023, en remplacement notamment de Laurent Labit, l'entraineur en charge de l'attaque du XV de France.

ⓘ Publicité

"Je ne suis ni gêné ni flatté : je trouve que le moment n'est pas opportun [...] ma volonté est de continuer ici."

À lire aussi Champions Cup : le calendrier dévoilé, le Stade Toulousain se déplace à Munster le 11 décembre

"Je ne suis ni gêné ni flatté : je trouve que le moment n'est pas opportun. Moi, j'ai du respect pour les gens en place et notamment Gonzalo Quesada et Laurent Labit. Cette histoire de chaises musicales me gêne un peu. Les écrans de fumée peuvent servir à d'autres, mais mon intérêt et ma volonté est de continuer ici", répond Ugo Mola.

Ugo Mola dirige le Stade toulousain depuis 2015, avec qui il a remporté le Top 14 (2019, 2021) et la Coupe d'Europe (2021).

Le Stade affronte Clermont ce samedi, à 21h05. Match à suivre en direct et en intégralité sur France bleu Occitanie.