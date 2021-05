"Je suis Suisse", le président de la LNR René Bouscatel ne se prononce pas sur la finale de Champions Cup

Le Toulousain René Bouscatel, fraîchement élu président de la Ligue Nationale de Rugby en mars dernier, était sur France Bleu Occitanie ce vendredi matin. Évidemment pour parler de la finale de Champions Cup à venir le 22 mai à Twickenham, une finale franco-française entre le Stade Toulousain et la Rochelle.

Se pose la question du déplacement des supporters toulousains pour la finale en Angleterre, mais aussi le nombre de billets et de places disponibles pour les clubs, avec le protocole sanitaire strict imposé lors de l'arrivée au Royaume-Uni. Un casse-tête pour tout le monde, y compris pour le président de la Ligue. Entretien.

René Bouscatel, dans quinze jours, c'est la finale de la Champions Cup. Le Stade Toulousain en finale européenne, ce n'était pas arrivé depuis 11 ans.... On imagine votre frustration quand on annonce qu'il n'y aura que dix mille spectateurs.

On savait déjà qu'il y aurait des spectateurs pour cette finale à Twickenham. On a su assez tôt que 10 000 places seraient disponibles, c'est toujours mieux que rien, surtout que l'on craignait de finir la saison à huis-clos.

Mais avec ce protocole sanitaire très strict et cette quarantaine toujours imposée quand on vient de France, on pense vraiment qu'il y en aura en tribune des supporteurs toulousains ?

Ça, c'est la deuxième question. Déjà, on sait qu'il y a des billets à la vente, mais nous ne savons toujours pas quelles seront les conditions pour que ces milliers de spectateurs puissent voir le match. Effectivement, il y a des problèmes de quarantaine sur le sol anglais et nous sommes en discussion avec l'ECPR, qui organise les Coupes d'Europe avec les autorités sanitaires anglaises.

Même moi, je ne sais pas encore si j'aurai ma place, dans quelles conditions. Nous sommes encore dans l'expectative. Mais nous l'espérons, on croise les doigts. Vous savez, depuis le début de la saison, on ne fait que cela. On va essayer de terminer la saison dans les meilleures conditions, et si possible avec des spectateurs.

C'est quand même deux clubs français qui vont s'affronter. Ça n'aurait pas été plus simple d'organiser cette finale en France ?

Il n'y aurait pas eu de spectateurs. Le choix a été fait au niveau de l'organisateur de la finale en Angleterre, puisqu'il y avait déjà la possibilité d'avoir et de recevoir les supporters. C'est très important pour l'événement lui même.

C'est très, très important également pour les clubs pour préparer la saison prochaine. Sur le plan sportif, mais aussi commercial, qu'il puisse y avoir du monde pour cette grande fête, ce qui vous donne l'espoir de recommencer une saison de la meilleure des manières.

René Bouscatel, précisons tout de même que la dernière fois que le Stade Toulousain est arrivé en finale de championnat, il y a onze ans, vous étiez président du club. Cette fois, vous êtes président de la Ligue Nationale de Rugby. Les planètes sont donc de nouveau alignées ?

Pour cette finale, je suis Suisse. Vous pouvez imaginer que je n'ai aucun favori dans mon cœur puisque je suis président de la ligue de la Ligue. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura une très belle finale. Il faut rajouter à cette fierté pour le rugby français le fait qu'il y ait trois clubs finalistes en Coupe d'Europe, puisque Montpellier est aussi qualifié pour la finale de Challenge Cup.