Jean-Bernard Pujol, à l'USAP pour deux ans de plus

L'ailier usapiste arrivé en 2014 reste au club pour les deux prochaines saisons.

L'USAP conserve un peu plus son ossature. Jean-Bernard Pujol, l'ailier a signé un nouveau contrat pour deux saisons supplémentaires. Le Toulousain d'origine était arrivé lors de la première saison de l'USAP en PRO D2. Il a fait 46 feuilles de match en trois saison, dont 36 titularisations.

En sang et or, JBP a inscrit 11 essais avec notamment des décisifs contre Pau en 2015, contre Bayonne en 2016 et le dernier en date contre Vannes à Aimé-Giral.

Dans le communiqué du club qui officialise cette signature, le directeur sportif Christian Lanta explique que Jean-bernard Pujol est un "jeune joueur prometteur, issu de la formation, Jean-Bernard possède des qualités de vitesse et de pur ailier. Marqueur d’essais, il doit confirmer tout son talent sur les prochaines saisons".

Jean-Bernard Pujol est donc un nouveau joueur à choisir de prolonger avec le club catalan après : Raphaël Carbou, Karl Chateau, , Enzo Selponi, Tom Ecochard, Sione Piukala, Genesis Mamea Lemalu, Tevita Mailau, Julien Farnoux, Enzo Forletta, , Yohan Vivalda, Lucas Bachelier, Romuald Seguy, Alan Brazo et Sadek Deghmache.

Des prolongations qui se rajoutent aux recrues déjà officialisées : Yassin Boutemmani,Sione Tau, Brice Mach, Jacques Louis Potgieter.