Jean-Bernard Pujol (USAP) : "Content de prendre part à l'aventure"

L'ailier Jean-Bernard Pujol a prolongé son contrat de deux saisons avec l'USAP. Au club depuis trois ans, cette nouvelle le motive et encore plus avant un match capital à Dax.

France Bleu Roussillon : Quel sentiment personnel après cette prolongation de contrat à l'USAP ?

Jean-Bernard Pujol : Je suis très content que le club me fasse confiance. Pendant deux ans j'ai essayé de me donner à fond et il faut que je rende cette confiance. Comme les autres, j'ai envie d'aider le club à revenir là où il était. On veut ramener l'USAP au plus haut niveau, c'est notre objectif à tous et je suis content de prendre part à l'aventure.

Il y a un projet, une ambition et une ossature de jeunes joueurs qui restent et avec qui je m'entends bien, il y a du potentiel et en plus il y a Patrick (Ndlr : Arlettaz) qui à mes yeux est un coach qui nous fera progresser et qui est ambitieux. Ca a aussi pesé dans la balance. Et ce qui a compté également c'est de continuer de jouer pour ce club spécial, avec de l'engouement et des supporters de folie mais aussi l'arrivée la saison prochaine de cette cellule de préparation physique qui va être top niveau et j'espère que tout ça va nous faire franchir des paliers.

FBR : Y-a-t-il eu des doutes avec cette prolongation de contrat ?

JBP : Oui, il y en a eu de mon côté et du leur aussi je suppose. C'est normal. J'avais envie de rester pour Patrick, pour l'ambition du club, pour la préparation physique et tout ça a fait pencher de mon côté la balance en faveur de Perpi.

"Un match hyper important à Dax"

FBR : En trois saisons, vous avez fait 46 feuilles de match, vous avez bien évolué en sang-et-or...

JBP : Si on fait le point sur ces trois ans oui je pense avoir franchi un premier palier et j'espère que ces deux ans de plus vont m'aider à franchir la marche suivante, en tout cas c'est l'objectif. En tout cas cette prolongation est un signe qui motive beaucoup.

FBR : Vous êtes titulaire pour ce match à Dax, un match capital pour la fin de la saison de l'USAP...

JBP : Il reste six matchs, on a un peu de mal à l'extérieur mais là c'est un match de phase finale, il faut gagner ce match. C'est un match hyper important pour nous si on veut recoller aux cinq premières places.