Le XV de France peut gagner le Tournoi des Six Nations estime l'ex-entraîneur toulousain Jean-Claude Skrela

Le tournoi des Six Nations démarre ce samedi 6 février pour le XV de France de rugby, qui joue en Italie. l'ancien sélectionneur des Bleus, et entraîneur du Stade Toulousain Jean-Claude Skrela.

À la veille du premier match du Tournoi des Six Nations pour les Bleus, l'ex sélectionneur du XV de France, Jean-Claude Skrela affiche sa confiance : oui, les français peuvent remporter la compétition estime-t-il. L'ancien entraîneur du Stade Toulousain et de Colomiers était l'invité de France Bleu Occitanie. Les Bleus jouent ce samedi 6 février à Rome, contre l'Italie.

"Ils ont la fougue"

Jean-Claude Skrela estime que le XV de France a toutes ses chances pour remporter le Tournoi en 2021 : "Je crois que les joueurs sont tous affamés de commencer la compétition, ils se sont mis dans une bulle; ils sont convaincus qu'ils peuvent gagner ce tournoi. Ils ont fait un beau tournoi l'année dernière, ils ont failli remporter la Coupe d'Automne. Ce groupe a mûri".

Ils ont cette fougue, cette insouciance, qui leur permettra de rivaliser

Trois Toulousains sont titulaires chez les Bleus pour ce premier match du Tournoi des Six Nations. Des joueurs que saluent Jean-Claude Skrela, qui ne cache pas son admiration pour le duo Dupont-Ntamack : "Antoine Dupont est certainement le meilleur demi de mêlée du monde. Il a toutes les capacités techniques. Quand Romain Ntamack reviendra, oui, ce sont deux excellents joueurs issus de l'école toulousaine; ils seront les leaders de l'équipe de France de demain" estime l'ancien entraîneur du Stade Toulousain et de Colomiers.

L'hommage à Bastiat

Invité de France Bleu Occitanie, Jean-Claude Skrela rend également hommage à son ami et ancien co-équipier Jean-Pierre Bastiat, dont les obsèques ont lieu ce vendredi 5 février. Tous les deux font partie de ces héros du Grand Chelem, et ont formé ensemble la mythique troisième ligne : "Je suis plein de tristesse, comme tous ses coéquipiers et sa famille. C'était un très grand joueur, très adroit, très intelligent. Et c'était une très belle personne. Souvent il fédérait notre équipe, il nous tirait vers le haut en étant toujours positif".

C'était un grand joueur et un super mec