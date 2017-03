Jean-Philippe Genevois (USAP) : "Peut-être le match le plus abouti mais il faut continuer"

L'USAP a battu Montauban 37 à 3 avec le bonus offensif. Les Catalans sont sixièmes et n'ont que trois points de retard sur la cinquième place. Après la déconvenue à Albi, l'USAP s'est rassurée et reste compétitive. Le talonneur Jean-Philippe Genevois a livré son avis à France Bleu Roussillon.

France Bleu Roussillon : Est-ce un des matchs les plus aboutis pour l'USAP ?

Jean-Philippe Genevois : Je ne sais pas mais en tout cas toutes les conditions pour faire un grand match étaient réunies : le public avait répondu présent, ça commence à sentir le printemps et les phases finales. En plus, notre fin de championnat a des allures de phases finales. Aujourd'hui, c'était une belle fête du rugby dans cette cathédrale qui était bien remplie et qu'on espère remplir de plus en plus.

FBR : A l'inverse de certains derniers matchs, vous avez su maintenir votre écart et votre rythme de la première mi-temps...

JPG : On commence à tirer les leçons de tous les matchs où on n'a pas été capables de tenir un score et de gérer les temps forts et faibles. Aujourd’hui, même en première mi-temps, ce qui a été important pour l'équipe c'est de ne pas avoir lâché mais en ayant eu des séquences très dures. Dans nos temps faibles on a même été capables de reprendre le ballon et repartir sur une structure propre. On ne s'est pas éparpillé et c'est la grande force d'aujourd'hui. Je suis très heureux et c'est pour ça que ce match est peut-être le plus abouti mais il ne faut pas que ce soit éphémère, il faut continuer.

FBR (question posée par Manny Edmonds) : Pourquoi avoir choisi de prendre les trois points à 34 - 3 plutôt que d'aller en touche à un moment où on vous sentait bien au-dessus sur le terrain ?

JPG : C'est vrai que des fois c'est un vrai dilemme ce genre de situation et je suis même souvent le premier sur le terrain à râler, à m'énerver et à réclamer les mêlées près de la ligne au lieu de taper les pénalités. Aujourd’hui, c'est un détail qui s'est rajouté dans le match car on n'en avait pas parlé avant mais on savait qu'on avait perdu 31 à 00 à l'aller et les trois points nous permettent d'avoir un goal average particulier meilleur par rapport à Montauban.

"Jouer dans ce stade et porter ce maillot est un privilège"

FBR : C'est la course poursuite qui continue au classement...

JPG : On s'y attache, en tout cas chaque week-end est vraiment un match de phases finales. On a toujours comme culture de se dire que ces matchs-là ne se jouent pas mais se gagnent. Il faut mettre les ingrédients car c'est un championnat qui est très dur. Il faut toujours vite se remettre en question et ne pas rester dans l'euphorie de ce match. On est en fin de bloc donc il faut bien récupérer pour aborder le match de Dax dans les meilleures dispositions.

FBR : Pourquoi l'USAP est capable de fournir cette prestation-là à domicile alors qu'à l'extérieur ça reste toujours compliqué ?

JPG : C'est toujours compliqué mais ça reviendrait à dire que les supporters ici n'amènent rien. Jouer ici est toujours un vrai plus. Jouer dans ce stade et porter ce maillot est un privilège. Quand on met ce maillot et qu'on rentre dans ce stade on a envie de porter haut les couleurs, on se le dit chaque semaine. Le public est fantastique et quand on a le bonheur de leur donner un bon match il répond présent.

FBR : La conquête a énormément progressé aussi...

JPG : La conquête reste un secteur où la remise en question est permanente. Vous n'entendrez jamais personne se vanter d'avoir la meilleure conquête du championnat. On essaye de travailler et se remettre en question toute la semaine. Perry (Freshwater) fait un super boulot et notamment dans l'analyse des équipes adverses, dans la préparation de la mêlée et des touches défensives. Notre équipe a aussi des automatismes de plus en plus réglés et c'est surtout ça qui fait que ça commence à payer.