Jean-Philippe Grandclaude nouvel entraîneur de Céret

Céret, France

Le club de Céret a aisément assuré son maintien cette saison en fédérale une et entame pourtant une révolution. Les entraîneurs changent, des changements au sein de la direction sont également attendus et devraient être officialisés les prochains jours.

Le premier changement annoncé concerne le staff. Jean-Philippe Grandclaude entraînera les trois-quarts de l'équipe catalane. L'ex centre usapiste a officialisé ses futures nouvelles fonctions ce lundi sur France Bleu Roussillon : "j'ai eu une bonne expérience à Leucate pendant deux ans, j'ai encadré aussi les féminines avec Maud Camatta à l'USAP, j'ai aussi eu besoin de couper et de me consacrer à France Bleu. Le vestiaire me manque, le rapport aux gens me manque et j'aime surtout transmettre ma vision du rugby. je pense honnêtement que ma vision du rugby se limite à celle de la fédérale et elle demande une grande exigence. Elle a des valeurs de clocher et Céret est représentative de cet état d'esprit. L'équipe dirigeante a une idée du rugby que je partage."

Jean-Philippe Grandclaude a été champion de France avec l'USAP en 2009, il a terminé sa carrière professionnelle au stade rochelais et a raccroché les crampons du côté de Leucate. Il a ensuite entraîné Leucate puis l'équipe féminine de l'USAP, il était aussi consultant à France Bleu Roussillon.