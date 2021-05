Stade niçois - Narbonne : "Le rugby niçois a sa place en Pro D2"

Jérémy Malavard aurait rêvé d'être sur la pelouse des Arboras ce dimanche. "Tous ceux qui ont joué dans ce club ces dernières années rêvent de jouer ce match." Capitaine de toutes les remontées ces dernières années, le Niçois a raccroché les crampons l'été dernier pour se consacrer à sa deuxième vie dans la Police monégasque. Un chapitre difficile à refermer pour lui, qui est revenu au club justement pour ramener Nice dans le monde professionnel. Il sera finalement auprès du staff, dont il est resté proche. "La Pro D2 ça fait des années qu'on en parle. Quand je suis arrivé au club à 18 ans on en parlait déjà. Aujourd'hui oui très clairement j'aimerais jouer ce match. Mais chacun aura son rôle, moi ce sera dans la tribune, pour vivre cet événement."

Jérémy Malavard, ballon en main, sous le maillot du Stade niçois face à Bourgoin-Jallieu

2012 : la renaissance

Sur la pelouse, le Stade niçois est à 80 minutes de retrouver la Pro D2, 20 ans après l'avoir quitté. La renaissance intervient en 2012 après la liquidation judiciaire du Rugby Nice Côte d'Azur. Le club est rebaptisé Stade niçois et repart en Fédérale 3. Petit à petit, le club se structure et gravit les échelons, avec des joueurs du cru, comme Jérémy Malavard, mais pas seulement. "L'arrivée de David Bolgaschvili comme entraîneur a été essentielle," raconte l'ancien capitaine. "Il a ramené des joueurs du Nord qui ont permis de créer cette fraternité. On a commencé par créer un groupe, puis une équipe, puis le club s'est structuré. La montée en puissance s'est faîte étape par étape et on voit qu'en cinq ans on va peut-être passer de Fédérale 2 à la Pro D2."

Nice c'était l'humain avant tout

Pour franchir cette dernière marche, le Stade Niçois doit donc passer l'obstacle narbonnais ce dimanche. Une affiche qui sent bon le rugby des années 80 quand les deux clubs étaient en première division. La période dorée du rugby niçois avec notamment cette finale perdue face à Béziers en 1983. Le talonneur international français Jeff Tordo se souvient. "On a joué cette finale, on a ensuite remporté le challenge Yves du Manoir. Mais au-delà des résultats c'est un club qui avait mis l'humain en avant. C'était l'école de rugby, les barbecues entre nous. Le rugby niçois a sa place en Pro D2 mais il faut qu'on retrouve cet ADN pour durer dans le temps."

Le talonneur international français Jeff Tordo a fait partie de la génération dorée du rugby niçois dans les années 80.

James Lasis dans toutes les pensées

De l'émotion, il y en aura quoiqu'il arrive. Un millier de spectateurs sont autorisés pour cette demi-finale d'accession. Et tout le monde aura une immense pensée pour James Lasis, toujours hospitalisé après sa grave blessure aux cervicales face à Narbonne justement. Le vainqueur sera donc promu automatiquement en Pro D2 et disputera samedi 5 juin à Bourgoin-Jallieu (Isère) une finale honorifique face au vainqueur de l'autre demi-finale entre Bourg-en-Bresse et Albi.

