Perpignan, France

Après cinq saisons en sang-et-or, Jens Torfs va quitter l'USAP. Dans Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon, le Belge a confirmé son départ au Stade Montois pour la saison prochaine.

"Ca a été une décision compliquée à prendre, explique Jens Torfs, j'en ai beaucoup parlé avec ma femme, ma famille et les entraîneurs de l'USAP. Je devais prendre une décision et pour moi j'ai pris la meilleure. Bien sûr j'ai hâte d'être au Stade Montois mais ça c'est pour l'année prochaine, j'ai envie de faire quelque chose de beau ici avant de partir, envie de finir quelque chose de beau. Je me régale avec tous les copains ici car c'est vraiment une équipe de copains et je me donne à fond pour cette fin de saison."

Remplaçant en début de saison, Jens Torfs profite en ce moment des blessures au centre de Lifeimi Mafi et Sione Piukala mais pas seulement. Ses prestations sont très solides et son départ n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le club catalan. Le Belge est libéré pour jouer en ce moment : "Oui, tu peux te lâcher un peu quand t'es dans ce genre de situation et mieux te concentrer sur ce que tu fais. J'ai la chance de jouer en ce moment et je me régale, tout se passe bien et il faut que ça continue."

Jens Torfs était arrivé en 2013 du Racing et avait d'abord joué avec les Espoirs de l'USAP avant la descente en PRO D2. Son premier match avec l'USAP avait été particulier : une titularisation quelques minutes avant le coup d'envoi d'une rencontre à Pau, après la blessure à l'échauffement de David Marty.

Jens Torfs a ensuite fait partie de ce noyau de joueurs qui a grandi et progressé dans les rudes combats de la PRO D2 : "c'est pour ça que j'ai envie de me donner à fond, pour mes coéquipiers, pour le club, pour le public. Tour le monde mérite ça, l'USAP mérite plus que ça. Je ne veux pas partir avec des regrets."