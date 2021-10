Jérémy Davidson, entraîneur du CA Brive : "La formation de Manager Général est fabuleuse et enrichissante"

Cela devient presque une tradition. La promotion 12 de la formation Manager Général d'un Club Sportif Professionnel a été présentée il y a une semaine et demie dans les locaux du porcelainier Bernardaud. Formation créée en coordination avec l'université de Limoges et le CDES (Centre de Droit et d'Economie du Sport), elle accueillie des anciens sportifs en reconversion qui ont chacun un projet très précis : reprendre un club, créer un syndicat, devenir manager après une carrière....les profils sont divers.

Ils ont été sélectionnés par un jury composé de membres du CDES et de personnes qui travaillent dans sept ligues (foot, rugby, basket, volley, hand, cyclisme et hockey sur glace) comme des directeurs ou anciens DTN. Ils apprendront, lors de 12 sessions de 3 à 4 jours réparties sur deux années universitaires les enjeux du sport professionnel, la gestion des ressources humaines, la gestion juridique et fiscale, ainsi que le business model d'un club sportif pro.

Parmi les sélectionnés cette année, on retrouve des noms prestigieux du football : Yoann Cabaye, Shabani Nonda et Loïc Perrin, mais aussi Yohan Huget et l'ancien briviste Olivier Magne. L'entraineur en chef du CA Brive Jérémy Davidson fait aussi partie de cette promotion. Il a accordé un entretien exclusif à France Bleu Limousin lors de la soirée de présentation des 20 étudiants.

France Bleu Limousin : A titre personnel, Jérémy, comment voyez-vous le fait de redevenir étudiant ?

Jérémy Davidson : J'avais un peu peur au début, car ça fait plus de 27 ans que je n'étais plus à l'université. Mais, le sentiment est vite passé parce que tu es vite dedans et investi dans le diplôme. On est là pour apprendre toutes les idées et expériences qu'on partage ensemble. Quand le diplôme est fini, j'aurais la confiance, mais aujourd'hui, on en est au tout début. Les examens sont loin dans le futur.

Vous avez prolongé jusqu'en 2024 avec le CAB. Participer à cette formation est un moyen de mettre une nouvelle corde à votre arc ?

Oui, tout à fait. Quand on est entraîneur, il faut toujours chercher à s'améliorer, à apprendre. Cette formation est fabuleuse car c'est très enrichissant de côtoyer les gens des autres sports. Avec le contenu qu'il y a dans cette formation, on va pouvoir s'ouvrir l'esprit. Je vais pouvoir emmener des idées au club et pour aider nos coachs et mon staff à se développer et être plus performant.

Apprendre des autres sports, c'est important ?

Oui, bien sûr. Il y a toujours des choses à apprendre des autres, comme par exemple, lorsqu'on discute avec les volleyeuses sur comment elles travaillent en cryométrie, comment on peut chercher des statistiques au niveau des sauts. Les footballeurs, on peut apprendre d'eux sur comment ils organisent leurs entraînements pour la vitesse avec les GPS...etc... Et ce n'est pas toujours sportif : ça peut être concernant le management, dans des sports avec plus ou moins de moyens. C'est très enrichissant et ça fait du bien.

Comment se sont passées les deux premières sessions ?

Ca s'est très bien passé, on est vite entré dans le vif du sujet. Y'a beaucoup de boulot, mais il faut passer par là pour se perfectionner. Alors, les journées sont très longues, mais en même temps, ça passe très vite. Même si on a confiance en nos staffs respectifs, nous, les managers, on veut repartir le plus vite possible pour travailler dans nos clubs.

D'ailleurs, arrivez-vous à couper du club et des entraînements pour vous concentrer sur la formation ou les échéances futures sont toujours dans votre tête ?

Pas du tout ! [rires] On fait des réunions sur Zoom très tôt le matin avec le staff pour se caler pour la journée. Le midi et le soir, j'ai les entraînements via la vidéo, et je fais des débriefs avec le staff. Mais, quand les journées de cours sont le lundi et le mardi, et que le mercredi est de repos pour les joueurs, je peux vous assurer que jeudi matin, je suis à Brive pour l'entraînement !