Jérôme Bonvoisin et Régis Lespinas, un duo d'anciens joueurs à la tête des Crabos du CA Brive

Cela fait trois ans qu'il est aux manettes de l'équipe Crabos aux côtés de Régis Lespinas, ancien demi d'ouverture briviste également. Jérôme Bonvoisin fait ses armes en tant qu'entraîneur avec sa première expérience. Mais, coacher des jeunes joueurs, c'est aussi s'adapter et changer son logiciel, explique Jérôme Bonvoisin. "On a une nouvelle génération, une génération qui n'était pas celle que nous avons partagé. Donc, il faut essayer de comprendre comment fonctionnent les jeunes d'aujourd'hui."

Une solide expérience du haut-niveau en rugby

Pour entraîner les Crabos, Jérôme Bonvoisin peut se servir de sa solide et longue expérience de joueur de rugby de haut niveau, avec 115 matchs sous le maillot noir et blanc, dont 107 titularisations. "Ce que l'on connaît, par contre, ce sont les exigences que demande le haut niveau. C'est la capacité à travailler, la capacité à faire des efforts, d'être à l'écoute. Et pour ça, et ce n'est pas une histoire de génération d'époque, il faut toujours être dans ce cadre là pour pouvoir se donner les moyens d'aller vers le haut niveau."

Et pour cela, l'ancien troisième ligne n'étale pas son CV. "Le nom on s'en fout !" s'exclame-t-il, "pour la plupart, il y a quand même un grand écart de génération. Alors, bien sûr, si ça intéresse, ils peuvent aller chercher ce qu'on a pu faire." Pour l'ancien joueur, la transmission passe par faire comprendre ce qu'il appelle "certains vérités" : "on connait la maison briviste, on sait tout ce que représente ce club, son identité."

"Il faut que avant d'être des sportifs accomplis, ils comprennent qu'ils sont là, dans un club historique, un club représentatif du rugby français. Ce n'est pas anodin de pouvoir porter ce maillot et ses couleurs."

Un match à Bordeaux-Bègles ce 18 décembre à 16 heures

Pour Régis Lespinas, le nom n'est pas un facteur de motivation. "On n'est pas jugé sur ce qu'on a fait mais on nous juge sur ce qu'on leur propose et sur comment est ce qu'on les met en route pour les aiguiller dans leur apprentissage. Un grand joueur qui est un mauvais entraîneur, on en entend parler aussi."

En termes de résultats, après cinq rencontres, Brive est actuellement troisième de la poule en attendant un match en retard à jouer le 8 janvier contre Soyaux-Angoulème. Brive se déplace à Bordeaux ce week-end. Après les avoir battus à domicile, les jeunes brivistes vont devoir tenir la dragée haute face à un des concurrents à la montée. Mais Régis Lespinas retient plus la dynamique que les résultats comptables : "les résultats ne sont que le reflet de la progression des joueurs et on peut dire qu'ils ont progressé depuis le début l'année." assure-t-il. Le duo de choc d'entraîneurs va en tout cas continuer de charbonner pour amener les jeunes joueurs à se dépasser, dans cette terre de rugby qu'est la Corrèze.