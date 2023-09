Jérôme Jelonch : "Revenir et avoir le capitanat, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son papa"

Six mois et demi après sa rupture du ligament croisé du genou gauche, Anthony Jelonch va réaliser un incroyable comeback jeudi soir à Lille pour le deuxième match du Mondial des Bleus face à l'Uruguay . Et en plus le 3e ligne du Stade Toulousain sera capitaine. Son papa Jérôme savoure et a accepté de confier les coulisses de l'exploit à France Bleu Occitanie.

Racontez-nous Jérôme. Comment le miracle a-t-il eu lieu?

Le timing était serré. Il n'y avait pas trop de temps à perdre. Je crois que le staff de l'équipe de France a mis tout en œuvre. Il faut remercier surtout ces gens-là, que ce soit au départ le chirurgien Vincent Pineau à Toulouse qui a commencé, je pense, à faire des exploits qu'on n'a pas vu et qu'on n'a pas mesuré. Et après tout s'est enchaîné. Fabien Galthié le sélectionneur a été très proche d'Anthony. Il lui a mis à sa disposition un kiné de l'équipe de France à Montpellier, qui s'est occupé de lui pendant un mois et demi. Et après, ça s'est enchaîné. Le Stade Toulousain a apporté aussi sa patte. Et pour finir, il est allé au centre de rééducation de Capbreton qui n'a plus à prouver ses compétences avant de finir à Toulouse avec Jérome Kaino et Iosefa Tekori qui sont allés carrément sur le terrain avec lui. Et je pense que quand deux anciens joueurs de leur trampe disent que c'est bon, je pense que c'est bon.

Ça ressemble à une opération commando tout ça ? Car le temps courait.

Oui, oui. Quand vous parlez de l'opération commando, je suis assez d'accord. Parce que quand il a fallu avoir le feu vert définitif du docteur alors que Fabien Galthié l'avait déjà fait entrer à Capbreton quelques jours avant dans la préparation des Bleus, en accord avec le Stade Toulousain, il a fallu aller revoir le docteur qu'il avait opéré à Toulouse. Et là, justement, il a été amené et transporté par le GIGN qui était à ce moment là à Capbreton en surveillance de l'équipe de France. (rires) Ils ont eu pour mission d'emmener Anthony Jelonch voir le docteur. Donc quand vous dites que c'est une opération commando, c'est commando à juste titre.

Anthony vous a-t-il dit comme il l'a dit, je crois très rapidement à d'autres coéquipiers et journalistes, je serai prêt le 15 août ?

Oui, il me l'a annoncé au bout de quelques mois. Car il a vu les résultats de l'opération, et les premiers efforts qu'il a fait avec ce kiné de l'équipe de France à Montpellier. Il connaît son corps. Il a déjà eu quelques blessures, pas de grosses blessures, mais des blessures aux épaules. Et je pense que quand on est à ce niveau-là, on doit le ressentir. Alors moi, j'ai fait un autre pari avec lui pour le motiver. Il avait acheté il y a quelques années un bois et il aime la chasse à la palombe. Et je lui ai dit, on n'a pas encore démarré cette palombière. Alors je prends le pari aussi que le jour de la finale, dans ton bois, on pourra tirer les appeaux (appâts). Il y a beaucoup de travail pour moi. Je ne sais pas si je vais être aussi entouré que toi, mais je vais essayer de me débrouiller. Aujourd'hui, il est un peu en avance sur moi. Ça ne me gêne pas, mais je pense qu'on devrait y arriver à peu près tous les deux. S'il va en finale, moi je ne serai pas loin de tirer les appeaux et je crois que ces petites choses, je crois que ça rentre toujours dans la motivation. Un être humain, il faut toujours qu'il soit motivé par quelque chose. Il faut trouver ces petits trucs qui font que la motivation arrive à dépasser toutes les logiques. Et je crois que lui a dû arriver à cela avec plein de gens qui l'ont encouragé. Mais ce qu'il a fait, d'autres joueurs l'ont fait. Je sais qu'il y a des gens qui se battent aujourd'hui même pour sauver leur vie et qui se battent autant que lui et qui n'ont pas la chance qu'on parle d'eux.

Jérôme Jelonch, vous serez où jeudi soir ? Exceptionnellement vous ne serez pas à Lille pour le match ?

Non, j'ai été un peu surpris par ce qui est arrivé. Je n'avais pas prévu ça. Je pensais qu'Anthony allait entrer un quart d'heure ou vingt minutes en fin de match, commencer un petit peu. Et encore, j'en étais pas sûr. Rien n'était prévu. Donc j'avais prévu, car au village on aime le rugby, un repas avec un grand écran. On saura une centaine à supporter Anthony depuis son village. J'habite le petit village du Parré sur la commune de Margouët-Maymes à une quinzaine de kilomètres de Vic-Fezensac.

Et vous serez dans quel état ? Pour vous aussi, le cœur va battre très fort ?

Je ne suis pas trop inquiet pour le joueur. Il y a des gens qui ont estimé qu'il était en capacité de tenir son poste, donc je ne suis pas inquiet. Il y aura sûrement un peu de larmes. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le moment. Mais quand on est un papa de papa d'agriculteur et qu'on a son gamin qui sort capitaine de l'équipe de France c'est quand même dur de résister. Et il faut se rendre à la raison que c'est lui quoi. Mais on a du mal. Cela m'est déjà arrivé à trois reprises avec la tournée en Australie, mais c'était en Australie. Là, c'est pour une Coupe du Monde dans son pays. Revenir après cette histoire-là, cette blessure, et avoir le capitanat, je ne sais pas s'il y a un gamin qui peut faire un plus beau cadeau à son papa. Je ne pense pas.