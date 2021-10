Jeronimo De La Fuente : "L'USAP est mon équipe et samedi c'est très important pour moi"

Sur le terrain comme en dehors, l'aura de Jeronimo De la Fuente est palpable directement. "Excusez moi pour mon français", prévient-il à peine arrivé. Pourtant, lui qui ne parlait pas un mot lors de son arrivée à Perpignan il y a un an, fait l'effort pendant quinze minutes de parler exclusivement en français. Sa langue maternelle vient en secours lorsqu'un mot lui manque.

DLF dégage un calme et une sérénité à toute épreuve et pourtant le trois-quart-centre vit depuis le début de sa carrière à 100 à l'heure. Un coup avec son club, un coup avec l'Argentine, il enchaîne les voyages et le futur papa essaye tant bien que mal de s'accorder un peu de répit et de temps pour sa vie privée. Ses dernières vacances ? Tout en rigolant, il calcule mais n'arrive pas à se souvenir de la dernière fois où il a eu deux semaines complètes de vacances : "ce n'est pas grave, je profite, je joue au rugby".

Après sa blessure au mollet qui lui a fait manquer les deux derniers matchs, il va jouer samedi en sang-et-or contre La Rochelle. Le lendemain, il rejoindra la sélection argentine et espère partir l'esprit tranquille après avoir remis son équipe sur de bons rails.

Comment sentez-vous ce match pour l'USAP contre La Rochelle ?

La Rochelle a de très bons joueurs à tous les postes. C'est une équipe très complète. Ils ont fait deux finales la saison dernière et c'est une des meilleures équipes de France. Mais, cette semaine à l'entraînement, on a envie, on y met l'énergie et je sens qu'on va faire un bon match. On va voir si on peut retranscrire sur le terrain, samedi, toute cette énergie.

"Quand tu as beaucoup de travail et peu de temps de repos, avoir le mental est très important."

Personnellement, quelle est votre motivation avant de rejoindre la sélection argentine ?

Après les matchs avec l'Argentine, je n'ai pu jouer qu'une seule fois avec l'USAP et j'ai eu ensuite des soucis au mollet. C'est difficile pour travailler dans la continuité et là je joue samedi avant de partir avec l'Argentine. J'espère qu'après les trois matchs avec ma sélection, je pourrai jouer sans cesse avec l'USAP et les amis. Samedi c'est très important pour moi. Je veux bien faire avec mon équipe et mon équipe c'est Perpignan, c'est l'USAP.

N'est-ce pas usant et fatigant tous ces va-et-vient entre la sélection et le club ?

Oui c'est compliqué mais je faisais pareil entre les Jaguares et les Pumas. Ca faisait beaucoup de voyages. C'est difficile mentalement et physiquement. Je n'ai pas beaucoup de temps pour me reposer et il faut travailler le mental. Quand tu as beaucoup de travail et peu de temps de repos, avoir le mental est très important pour être bien physiquement. Perpignan m'a donné l'opportunité de jouer beaucoup et c'est important pour moi de le rendre au club, je dois répondre présent et donner le meilleur de moi-même car c'est aussi important pour le statut de l'USAP d'avoir des joueurs internationaux.

"j'ai déjà prévenu Melvyn de se tenir tranquille face à moi."

Et la vie privée et la vie de famille dans tout ça ?

Ca fait plus de 5 mois que je ne suis pas rentré en Argentine et pas plus d'une semaine. Je suis très content d'être ici, c'est joli, je me plais beaucoup, les gens sont très gentils mais c'est compliqué de ne plus voir la famille. Elle va venir en décembre et c'est très important pour moi, ils vont venir pour la naissance de ma fille. Ce sera mon premier enfant, elle va s'appeler Juana. C'est un moment important pour moi mais aussi pour ma femme et c'est bien que nos familles puissent venir à Perpignan. On va jouer avec l'USAP à Paris le 1er janvier et donc ma femme ne sera pas seule.

Concernant l'équipe d'Argentine, quels vont être les objectifs de la tournée à venir ?

Ca va être difficile mais on va essayer de remporter les trois matchs. Le premier contre la France sera bien sûr très compliqué. La France est actuellement la meilleure équipe du monde avec la Nouvelle-Zélande, Dupont est le meilleur 9 du monde. Il y a d'autres très bons joueurs : Fickou, N'tamack et les avants. L'objectif est de jouer du mieux possible après un championship difficile, nous avons besoin de bien jouer et on verra ensuite si c'est bon.

J'ai déjà prévenu Melvyn (Jaminet) de se tenir tranquille face à moi, moi j'ai le droit de l'embêter, mais pas lui (rires). Ce sera super si on peut jouer l'un contre l'autre. Mais, face à lui ce sera difficile, il est imprévisible, si tu penses qu'il part à droite, il va à gauche et inversement. Il est dur à suivre, il est super fort."