Jessy Trémoulière a "envie que les choses changent" avec le XV de France

Brioude, France

Une belle fête malheureusement conclue par une défaite des joueuses du XV de France dimanche après-midi à Pau. Les Bleues ont été battues par les Anglaises en ouverture du Tournoi des VI Nations, 19 à 13.

Une première mi-temps manquée

Il faut dire que les coéquipières de Jessy Trémoulière ont mal entamé le match, avant de revenir au score pour n'être finalement menées que 12-10 à la pause. Mais, au retour des vestiaires, les Bleues ne parviennent pas à faire leur retard.

Encore une défaite face aux Anglaises

Voilà plus de deux ans que le XV de France n'a plus battu les Anglaises, vice-championnes du Monde et tenantes du titre. Et ça commence à agacer Jessy Trémoulière. La Brivadoise l'a fait savoir, sans détour, après le match.

"On n'a pas joué, surtout en première mi-temps. Cela m'agace de toujours dire la même chose. On n'est pas passé très loin mais il manquait ci, il manquait ça.

On n'est pas passé très loin. C'est rageant !

"C'est rageant ! J'ai envie que les choses changent. Qu'on y mette plus de détermination et d'envie qui ont manqué sur la première mi-temps."

Les Bleues ne vont pas avoir le temps de gamberger puisqu'elles rejouent dès jeudi face à l'Italie à Limoges. En espérant que l'arrière et buteuse des Bleues aura été entendue.