World Rugby : la Brivadoise Jessy Trémoulière élue joueuse de la décennie !

L'arrière du XV de France féminin et de l'ASM Romagnat a été plébiscitée par les internautes parmi huit joueuses qui ont marqué l'histoire de leur discipline entre 2010 et 2019. Jessy Trémoulière fait son entrée au panthéon du rugby mondial.

Magnfique ! La Brivadoise Jessy Trémoulière a été élue joueuse de rugby de la décennie (2010-2019) World Rugby. Les fans devaient voter sur internet parmi huit joueuses. Élue meilleure joueuse du monde de l'année 2018, l'arrière internationale de l'ASM Romagnat était en lice avec trois Néo-Zélandaises (Carla Hohepa, Portia Woodman, Kendra Cocksedge), trois Anglaises (Michaela Staniford, Sarah Hunter, Emily Scarratt) et la Canadienne Magali Harvey.

Si sa carrière au plus haut niveau est très loin d'être terminée, Jessy Trémoulière compile déjà 56 sélections avec le XV de France et 23 sélections avec l'équipe de France à 7.

Du lycée agricole au sommet du rugby

Mi-octobre, Jessy Trémoulière, âgée de 28 ans, avait réagi à sa nomination parmi les meilleures joueuses des 10 dernières saisons. "Qui l'eût cru ? (rires) réagit l'Auvergnate. Il faut garder les pieds sur Terre. Je suis dans les huit filles, je ne suis pas non plus élue meilleure joueuse de la décennie. Ce sont les huit dernières filles qui ont été élues meilleures joueuses du monde. Dans tous les cas, c'estvalorisant pour le rugby féminin de pouvoir mettre en avant une joueuse comme ça."

L'internationale auvergnate s'était arrêtée avec humilité et modestie sur son parcours : "Quand on regarde mon parcours, je n'ai pas à rougir mais c'est un très beau parcours. J'ai vécu des belles choses avec ce titre de meilleure joueuse en 2018, puis les Jeux Olympiques [...] C'est vrai que sur six ans, c'est un joli parcours, un beau palmarès et comme je dis : si j'arrête demain, je n'aurai pas de regret. J'ai débuté dans un lycée agricole à Brioude, je suis dans le milieu agricole. Qui aurait cru qu'un jour j'arriverai à toucher les sommets du rugby ? Même pas moi, je crois."

Richie McCaw plebiscité

Les fans de rugby ont pu voter jusqu'au dimanche 25 octobre sur le site internet de World Rugby. Les noms des lauréats ont été dévoilés ce lundi soir. Les internautes étaient également invités à voter pour le joueur de la décennie. L'ancien Toulousain et capitaine du XV de France Thierry Dusautoir faisait partie de la sélection masculine. C'est l'ex-capitaine emblématique des All Blacks Richie McCaw qui a été plébiscité par les fans.