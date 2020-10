Jessy Trémoulière : "Qui aurait cru qu'un jour j'arriverais à toucher les sommets du rugby ? Même pas moi"

L'arrière du XV de France féminin, Jessy Trémoulière, fait partie de la liste des nommées pour le prix de joueuse de rugby de la décennie (2010-2019), a annoncé jeudi World Rugby.

"Qui l'eût cru ? (rires) réagit l'Auvergnate. Il faut garder les pieds sur Terre. Je suis dans les huit filles, je ne suis pas non plus élue meilleure joueuse de la décennie. Ce sont les huit dernières filles qui ont été élues meilleures joueuses du monde. Dans tous les cas,c'est valorisant pour le rugby féminin de pouvoir mettre en avant une joueuse comme ça."

"J'ai débuté dans un lycée agricole, à Brioude..." Jessy Trémoulière

Humble et modeste, l'arrière internationale originaire de Beaumont ajoute : "Quand on regarde mon parcours, je n'ai pas à rougir mais c'est un très beau parcours. J'ai vécu des belles choses avec ce titre de meilleure joueuse en 2018, puis les Jeux Olympiques [...] C'est vrai que sur six ans, c'est un joli parcours, un beau palmarès et comme je dis : si j'arrête demain, je n'aurai pas de regret. J'ai débuté dans un lycée agricole à Brioude, je suis dans le milieu agricole. Qui aurait cru qu'un jour j'arriverai à toucher les sommets du rugby ? Même pas moi, je crois."

À 28 ans, Jessy Trémoulière compile 56 sélections avec le XV de France et 23 sélections avec l'équipe de France à 7.

► Voter pour la meilleure joueuse de la décennie ICI