Jessy Trémoulière va arrêter sa carrière internationale

Celle qui fut élue meilleure joueuse du monde en 2018 ne sera plus une internationale française après le Tournoi des Six Nations qui débutera le 26 mars prochain. Dans une interview donnée à l'hebdomadaire Midi Olympique, la brivadoise âgée de 30 ans explique ne plus être en capacité de concilier son statut de joueuse du XV de France avec l'exploitation agricole dans laquelle elle travaille.

Jessy Trémoulière évoque une "deuxième passion voir [sa] première". Au sujet de la ferme familiale de lait bio qui comprend 200 bêtes et 300 hectares de terrain, qu'elle tient avec son frère et son père. Une charge de travail trop importante donc pour prétendre pouvoir continuer à être performante avec la sélection.

La joueuse de Romagnat continue sa carrière en club

Même si Jessy Trémoulière ne portera plus le maillot tricolore à l'issue du prochain Tournoi des Six Nations, elle annonce en revanche poursuivre sa carrière en club avec Romagnat. "J'ai toujours cette flamme pour le rugby", souligne-t-elle.

Elle assure ne pas être en conflit avec le staff du XV de France, malgré un temps de jeu réduit lors de la dernière Coupe du monde et espère apporter son expérience aux jeunes pour ses dernières caps internationales.

Elle jouera vraisemblablement son dernier match avec les Bleues le 29 avril lors du crunch face à l'Angleterre.