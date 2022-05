Champions Cup : encouragez les rugbymen du Stade Rochelais et gagnez votre maillot dédicacé

Après la victoire en 1/2 finale face au Racing 92, le Stade Rochelais est en finale de la Champions Cup. Le samedi 28 mai, nos Maritimes sont opposés au Leinster sur la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille. Les jaunes et noirs du Stade Rochelais ont besoin de tous vos encouragements pour aller remporter cette grande victoire tant attendue ! France Bleu La Rochelle vous propose de poster, ci-dessous, vos photos ou vidéos avec vos coordonnées avant jeudi 26 mai 18h. Nous ferons une sélection parmi toutes les photos et vidéos reçues et le meilleur supporter ou la meilleure supportrice désigné(e) par l'équipe de France Bleu La Rochelle gagnera un un maillot collector du Stade Rochelais Rugby dédicacé par les joueurs. Le gagnant sera contacté juste avant le coup d'envoi de la finale La Rochelle - Leinster et se verra offrir ce superbe maillot sous cadre !

Bonne chance et "Allez le stade" !