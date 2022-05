JEU CONCOURS - Stade Rochelais Rugby France BLEU La Rochelle

On est tous supporters du Stade Rochelais ! Allezzzzzzz les jaunes et noirs

Voici l'ensemble des vidéos et photos envoyées et sélectionnées par l'équipe de France Bleu La Rochelle :

Le gagnant du concours sera désigné ce dimanche 29 mai 2022 juste avant le coup d'envoi de la finale entre La Rochelle et Leinster, soit entre 17h et 17h45.

Une finale historique à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu La Rochelle avec les commentaires de Gérald Paris et Didier Morin au Stade Orange-Vélodrome de Marseille. Matthieu Moebbs en direct du bar "La Renommée" et Dorian Bercheny dans les rues et sur le vieux-port de La Rochelle.

Allez Les Jaunes et Noirs !