JEU - Gagnez vos places pour le match Barbarians français - Maoris All Blacks le 10 novembre à Bordeaux

RUGBY - Les Barbarians français affrontent les Maori All Blacks le 10 novembre prochain au stade Chaban Delmas à Bordeaux. A cette occasion, France Bleu Gironde vous propose de tenter de gagner vos places pour assister au match. Prêt ? Partez !

Le samedi 10 novembre prochain, les Barbarians français affrontent les Maoris All Blacks sur la pelouse du stade Chaban Delmas à Bordeaux (20h45).

Les Barbarians constituent désormais officiellement l'équipe de France numéro 2, une sélection qui doit servir de laboratoire pour détecter et faire progresser les jeunes joueurs. Quatre joueurs de l'UBB font partie de l'effectif pour ce match : Mahamadou Diaby, Adrien Pélissié, Matthieu Jalibert et Sébastien Taofifenua.

A l'occasion de cette rencontre, France Bleu Gironde vous offre des places pour assister au match. 2 X 2 places sont à gagner sur francebleu.fr et la page Facebook de France Bleu Gironde.

Pour tenter votre chance, il vous suffit de répondre aux quatre questions ci-dessous, inspirées du prochain match de l'Union Bordeaux Bègles, qui se déplace à Toulouse ce samedi 4 octobre.

"Aimez" la page Facebook de France Bleu Gironde, puis cliquez sur "Et maintenant on joue". Obtenez quatre bonnes réponses, et vous serez automatiquement inscrit à notre tirage au sort.

<noiframe><ul id="questions"><li>Quel est le 1er joueur du Stade Toulousain à avoir signé à l'UBB ?</li><li>Quelle équipe comporte le plus de joueurs sélectionnés pour la tournée de novembre du XV de France ?</li><li>Quel est le dernier joueur de l'UBB à avoir signé au Stade Toulousain ?</li><li>Et pour finir on veut votre pronostic : qui va gagner le match de ce 4 novembre ?</li></ul></noiframe></iframe>

Vous avez jusqu'au ce samedi 4 novembre à 14h45 pour participer. Bonne chance !

D'autres places seront à gagner à l'écoute de la matinale de France Bleu Gironde entre le 2 et le 9 novembre. Les billets pour le match sont par ailleurs à vendre sur la billetterie officielle de la FFR.