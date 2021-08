Jeux paralympiques : découvrez le Vendéen Jordan Ducret qui rêve d'une médaille en rugby fauteuil

Ce mercredi 25 août, Jordan Ducret et l'équipe de France de rugby fauteuil disputent leur premier match des Jeux paralympiques de Tokyo face au Japon. Le jeune homme de 25 ans, qui vit à Dompierre-sur-Yon et préside le club de Carquefou, espère décrocher une médaille.

Toute cette semaine, France Bleu Loire Océan vous présente une partie des 9 athlètes de Loire-Atlantique et de Vendée qui participent aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Aujourd'hui, Jordan Ducret, de Dompierre-sur-Yon et président du club de rugby fauteuil de Carquefou. Il rêve d'une médaille, et pourquoi pas l'or, avec les Bleus.

J'ai réussi à accepter assez rapidement mon handicap et à construire une vie autour de ça

Jordan est encore tout jeune, adolescent, quand, il y a 10 ans, un accident de voiture le rend tétraplégique. "J'ai réussi à accepter assez rapidement mon handicap et à construire une vie autour de ça". Il n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort. Dès sa rééducation, il découvre le rugby fauteuil grâce à sa sœur. "Je faisais déjà du rugby avant mon accident, alors elle a cherché et elle a trouvé un club de rugby fauteuil à Carquefou", raconte le jeune homme.

Le plaisir de jouer avec les copains

Il accroche immédiatement : "ça aide sur plein d'aspect. Déjà, sur le plan mental, pour se sentir bien. Ensuite pour rompre l'isolement. Ce n'est pas mon cas parce que je suis très entouré par ma famille et mes amis, mais quand on est handicapé, on est souvent isolé. Il y a aussi le fait de se remuscler, ce qui permet d'être plus autonome. Et puis tout simplement, le plaisir de pratiquer un sport et de jouer avec les copains, c'est génial !"

Ce qui m'est arrivé n'est pas une mauvaise chose parce qu'aujourd'hui ça m'offre plein d'opportunités

Aujourd'hui, à 25 ans, il se retrouve au plus haut niveau. Après une médaille de bronze aux championnat d'Europe en 2019, il est donc aux JO avec les Bleus. Loin, très loin de la chambre d'hôpital dans laquelle il se réveille, "avec des tuyaux partout", quelques heures après son accident. "Je trouve ça beau. Ce n'est pas une revanche sur la vie parce que je n'avais aucune revanche à prendre. C'est peut-être bizarre de dire ça mais ce qui m'est arrivé n'est pas une mauvaise chose parce qu'aujourd'hui ça m'offre plein d'opportunités. Donc c'est cool. Je suis plutôt fier de la tournure que ça a pris". Et il est ému quand on lui demande ce que ses proches pensent de ce rêve olympique qu'il est en train de réaliser. "Depuis que j'ai été sélectionné, ils sont vraiment très, très heureux pour moi. Et très fiers du parcours que j'ai accompli".