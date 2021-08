JO de Tokyo - Rugby à 7 : "Cette médaille d'argent est un accomplissement", réagit Camille Grassineau

Accueillie à Marcoussis sous les applaudissements des joueuses du XV de France, Camille Grassineau, Carla Neisen et leurs coéquipières en rugby à 7 portaient fièrement leur médaille d'argent, glanée samedi 31 juillet aux JO de Tokyo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Une médaille d'argent pour cette olympiade, c'est vraiment un accomplissement, déclare Camille Grassineau. La défaite face aux All Blacks en finale, c'est pratiquement de l'histoire ancienne. On aurait espéré la médaille d'or, la finale était bataillable, très clairement, je pense qu'il n'y avait pas de grosse différence de niveau, donc de la déception. Mais très clairement, on a très vite basculé sur le plaisir d'avoir fait un résultat. Ça fait des années et des années qu'on travaille pour ça. Donc, très clairement, on va savourer cette jolie médaille d'argent."

Fêter ça en famille dans le Périgord

Pendant toute la compétition, la n°4 de cette équipe de France a reçu des messages de soutien, venus du Périgord. De sa famille et de ses amis, "ça fait toujours chaud au cœur".

La médaille d'argent en poche, les félicitations ont remplacé les encouragements. "Encore plus de messages, sourit Camille Grassineau. Ça, c'est vraiment chouette de pouvoir représenter un peu sa région. Le Périgord, c'est une région qui compte beaucoup pour moi et donc ravie de ramener cette médaille en Dordogne."

La Périgourdine compte rentrer cet été dans le Périgord pour voir une partie de sa famille, restée dans la région, et fêter cette première olympique.