Joe Carlisle espère "être performant" pour sa première avec l'USAP

Joe Carlisle a été le premier joueur supplémentaire engagé par l'USAP avant Noël. Il a rencontré ses nouveaux partenaires et participé à ses premiers entraînements cette semaine. Samedi, il devrait être associé à Tom Ecochard à la charnière pour le premier match de 2017 de l'USAP à Mont-de-Marsan.

Interview réalisée par Mathiew Leiser.

Ancien joueur de Premiership (première division anglaise) avec les London Wasps et Worcester, il est arrivé le 29 décembre à Perpignan. Il a quitté les London Welsh (deuxième division anglaise), en difficulté financière, et vient renforcer l'USAP suite aux blessures consécutives de Enzo Selponi et Mathieu Belie.

Le demi d'ouverture de 29 ans a vite pris ses marques et selon les premières impressions de l'entraîneur Patrick Arlettaz : "C'est un garçon qui a une bonne qualité de passe, qui est costaud, mais je ne pense pas que sa qualité première soit de jouer sur son physique, il a une bonne intelligence de jeu, une bonne accroche et un bon petit jeu au pied."

France Bleu Roussillon : Comment vous sentez-vous quant au fait de débuter samedi face à Mont-de-Marsan ?

Joe Carlisle : De toute évidence, c'est le grand plongeon, mais on a une super équipe, les joueurs m'ont beaucoup aidé à apprendre toutes les combinaisons. J'essaye de trouver mes marques au pied. Je suis enthousiaste. C'est dommage que ce ne soit pas à domicile pour le premier match, mais j'espère qu'on va aller gagner à Mont-de-Marsan.

FBR : Comment est votre relation avec les autres joueurs après seulement une semaine de travail en commun ?

JC : On a une bonne relation. Évidement, on essaye de se connaître un peu mieux sur et hors du terrain. Ils m'ont vraiment aidé, c'est des joueurs très doués et je suis vraiment chanceux d'être là.

FBR : Comment ça se passe au niveau de la communication durant les entraînements ?

JC : J'ai un peu de mal en ce moment, j'ai tout le temps le nez dans les livres à essayer d'apprendre le français aussi vite que possible. Mais pour moi, c'est surtout essayer d'apprendre tout le langage rugbystique qui est important. Et bien sûr, le week-end approche rapidement donc je vais faire en sorte que ce que je dis soit correct et compris.

"J'ai tout le temps le nez dans les livres en ce moment"

FBR : Avez-vous déjà joué contre l'USAP dans votre carrière ?

JC : Je n'ai jamais joué contre Perpignan, j'ai juste joué contre d'autres équipes françaises.

FBR : Que savez-vous du public catalan ?

JC : Je suis venu voir un match il y a quelques semaines et le public fait énormément de bruit pour l'équipe ! Ça va être bien d'être du bon côté du terrain.

FBR : Pensez-vous que l'USAP a ses chances de remonter en Top 14 dès cette saison ?

JC : Oui, tout le monde pense que Perpignan devrait être en Top 14, c'est un club de Top 14. Je pense qu'on est en position de pousser et de se qualifier pour les demi-finales, c'est où on veut arriver. Une fois qu'on y est, n'importe quelle équipe peut gagner. On a une grosse équipe donc ça devrait être possible.

FBR : Comment ressentez-vous l'ambiance dans l'équipe en tant que nouvel arrivant après ce début de saison difficile ?

JC : Tout le monde est positif et se régale aux entraînements. Cette semaine s'est bien passée et on espère le reproduire ce samedi lors du match. Si on fait ça, on a vraiment une chance de gagner.

"Je suis totalement concentré sur le rugby"

FBR : Comment avez-vous été accueilli à l'USAP ?

JC : Tous les coachs et surtout Perry Freshwater ont vraiment été sympas. Ils m'ont aidé à trouver une place et je suis en train de m'installer maintenant. Je connaissais déjà Oliver Tomaszcyk avec qui je jouais aux Worcester Warriors du coup ça fait du bien de voir un visage familier. Tous les gars ont été super et ont tout fait pour m'intégrer le plus vite possible.

Ma fiancée est retournée à Londres car elle y travaille. Du coup, je suis tout seul ici. Ce qui me permet de me concentrer totalement sur le rugby et j'espère être performant avec l'USAP.

FBR : Par rapport à la météo, il y a beaucoup de vent pour votre première semaine d'entraînement, n'est-ce pas trop difficile pour le jeu au pied ?

JC : Oui (rire), je viens juste de taper quelques balles. Il y a des bourrasques par-ci par-là, du coup c'est un peu délicat. Mais, s'il y en a aussi samedi à Mont-de-Marsan, ça va être pareil pour les deux équipes donc j'espère dompter le vent.

J'ai déjà joué sur des terrains très venteux, aux Sale Sharks, à Newcastle, certaines équipes galloises chez elles, près de la mer comme Swansea et des endroits comme ça ont toujours eu beaucoup de vent. J'espère passer au-dessus de ça et bien taper.