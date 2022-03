Joe Tekori frustré au Stade Toulousain : "Jouer 10 minutes, ça fait chier"

Joe Tekori vit une dernière saison compliquée au Stade Toulousain. Avec très peu de temps de jeu au compteur, le Samoan de 38 ans ronge son frein. Il estime qu'il pourrait apporter plus et jouer plus longtemps.

Joe Tekori, qui dispute ces dernières semaines de compétition après une superbe carrière en France qui aura duré 15 ans, est très frustré ces derniers temps. Il n'a été titulaire qu'une seule fois cette saison et a joué au total 190 minutes en Top 14. Le deuxième ligne ne cache pas que la situation l'énerve un peu.

Tekori : "Ça fait chier"

Joe Tekori est passé en conférence de presse ce vendredi avant la réception du MHR dimanche à Ernest-Wallon. Et il n'a pas mâché ses mots : "Si j'ai une chance de jouer je donnerais tout. Contre l'USAP c'était le premier match où je jouais au moins 40 minutes. L'autre semaine je joue 10 minutes, puis 15 minutes. Ce n'est pas moi ça. J'aime jouer au rugby moi. Rentrer 10 minutes, ça fait chier."

Joe Tekori a annoncé il y a plusieurs semaines qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison."Je vais me concentrer sur ma famille et passer à autre chose. Je vais rester avec ma famille un an en France je pense. Peut-être pour apporter mon expérience un peu auprès des jeunes et après je rentre tranquille sur mon île en Nouvelle-Zélande."

Malgré quelques propositions d'autres clubs, l'ancien joueur du Castres Olympique ne se voyait pas relever un dernier challenge : "Quatre ou cinq clubs de Top 14 m'ont appelé pour demander pourquoi je ne jouais pas. J'ai dit que ce n'était pas moi qui décidais. Il n'y a pas de problème, je reste positif mais c'est le staff qui choisit. Je préfère arrêter. Ce n'est pas moi ça, d'être remplaçant pour jouer 10 minutes."