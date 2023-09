Johan Deysel, le capitaine de la Namibie qui a conquis Colomiers

Johan Deysel a défié les All Blacks lors des Coupes du monde 2015 et 2019.

Johan Deysel, qui fêtera ses 32 ans le 26 septembre prochain, dispute la troisième Coupe du monde de sa carrière. C'est la deuxième en tant que capitaine de la Namibie. Ce vendredi, pour le deuxième match de son équipe dans ce Mondial 2023, il retrouvera des All Blacks qu'il connait bien. Et ce, à Toulouse. Non loin de Colomiers où il vient de passer cinq ans. Le seul club français de sa carrière.

Carré : "Il marque son passage"

Si Deysel a quitté le club cet été, la trace laissée est indélébile, estime le président de Colomiers : "Quelqu'un qui fait cinq ans ici, évidemment il marque son passage à Colomiers. Un mec toujours à l'heure, respectueux de la hiérarchie, toujours à l'écoute. Vraiment un bon garçon et un très très bon joueur", explique Alain Carré.

Johan Deysel et la Namibie ont été versés dans la poule de la Nouvelle-Zélande en 2015 et en 2019. Si les scores ont été lourds à chaque fois, ça a aussi permis aux Namibiens d'exister. Et à Deysel de se montrer il y a huit ans en battant trois défenseurs et inscrivant le seul essai de son équipe dans la rencontre. Pour la troisième fois de suite, on aura donc cette affiche.

Coletta : "Le niveau pour jouer en Top 14"

À Colomiers, Deysel aura joué 75 rencontres avec le maillot de la Colombe et ses coéquipiers sont unanimes : "C'est peut-être un des meilleurs centres avec qui j'ai joué. Il avait le niveau pour jouer en Top 14, clairement. Tout le monde se rappelle de son essai marqué contre les All Blacks en 2015. Ce n'est pas rien. Il avait une stabilité à Colomiers et je pense que c'est pour ça qu'il ne cherchait pas plus loin. C'est quelqu'un de formidable. Très droit, très discret. En général, il ne parlait pas pour rien dire. Il passait beaucoup de temps avec sa famille. Quand certains allaient boire des verres, lui il restait chez lui pour récupérer. Il y a des coéquipiers qui marquent les esprits et lui en fait partie", lâche Anthony Coletta, capitaine de Colomiers.

La Namibie, qui n'a jamais remporté le moindre match de Coupe du monde, aura du mal à rivaliser vendredi au Stadium de Toulouse mais Johan Deysel se sentira presque comme à la maison.

L'essai de Deysel en 2015 face aux All Blacks

