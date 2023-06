Johann Authier, nouveau manager général du Niort Rugby Club

Ça y est le Niort Rugby Club a son nouveau manager général. Il s'agit de Johann Authier, qui vient remplacer Laurent Dossat. Il entraînera aussi les trois-quarts. Cet ancien demi de mêlée devenu entraîneur est jusqu'au 30 juin manager général du club de Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) qui vient de remporter le titre de champion de France de Nationale 1 et d'accéder au championnat de Pro D2. Il a aussi entrainé auparavant l'Union Sportive Oyonnax avec qui il obtient le titre de champion de France de Pro D2 en 2017.

Engagement pour quatre saisons

Nouvelle arrivée également dans le staff niortais : François Uys devient entraîneur en chef des avants, lui qui vient de terminer sa carrière de joueur au sein du VRDR en qualité de deuxième ligne. Il a également entraîné l'équipe Crabos de ce club au cours de la présente saison. Les deux hommes s'engagent pour quatre saisons avec Niort. Dans un communiqué, le club de Nationale 2 affiche son ambition : "atteindre à tout le moins et rapidement, le plus haut niveau du rugby amateur". Et parle d'un recrutement "qualitatif" pour la prochaine saison. Côté joueurs, le Niort RC a déjà annoncé plusieurs recrues, d'autres recrutements sont en cours.