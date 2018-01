Perpignan, France

Jonathan Bousquet portera le maillot catalan pour une cinquième et sixième saison. L'ailier-arrière buteur a trouvé un accord avec l'USAP. Il paraphera son nouveau contrat ce mardi.

Dans Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon, Christian Lanta a confirmé cette annonce : "je souhaitais qu'il reste deux ans et non un. Il avait envie de rester et on avait envie qu'il reste. Sa saison montre qu'il règle de plus en plus les petits problèmes qu'il a eus. La saison dernière avait été compliquée pour lui physiquement et moralement. Il a vraiment fait une bonne préparation et il retrouve aussi toute son efficacité aus tirs aux buts, il n'y avait vraiment pas de raison qu'on ne continue pas ensemble."

Jonathan Bousquet est arrivé en 2014 à l'USAP en provenance d'Oyonnax. Il s'est rapidement imposé dans ce collectif usapiste et son jeu au pied a été ultra précieux lors de sa première saison (251 points) et sa deuxième (258 points). Il a porté en tout 67 fois le maillot sang-et-or.

Après une saison gâchée par des blessures, le biterrois d'origine a joué douze matchs en saison 2017/2018 et a inscrit cinq essais soit autant que les trois précédentes saisons. vendredi dernier, dans le derby, il a marqué tous les points de l'USAP.