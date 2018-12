Jonathan Bousquet (USAP) : "Je suis fier d'avoir été le capitaine de cette équipe"

Pour la première fois de sa carrière, Jonathan Bousquet était capitaine. Dans un contexte très compliqué (vent violent et pluie), l'USAP rajeunie a résisté et n'a jamais lâché face au Connacht sur son terrain. La défaite 22 à 10 ne changera rien à la saison mais des joueurs ont marqué des points.

Perpignan, France

L'USAP reste bredouille en terme de victoire cette saison (Un nul et treize défaites en Top 14 et Challenge cup). Un nouveau match nul n'était pas si loin ce samedi en Irlande (essai du Connacht en toute fin de match). Face à une très solide équipe irlandaise, l'USAP a commencé la rencontre contre un vent très violent. La jeune équipe catalane a résisté. Elle a cependant pêché dans le deuxième acte par manque d'expérience et de maîtrise.

Le capitaine d'un jour Jonathan Bousquet ne cachait pas sa fierté après la rencontre. Pour la première fois il était capitaine, en bon guide de cette jeune génération usapiste dont il est particulièrement proche.

France Bleu Roussillon : Avez-vous eu une grosse crainte au début du match quand vous avez dû faire face à ce vent violent ?

Jonathan Bousquet : Quand tu vois le temps en début de match, le gros danger était bien sûr d’avoir les valises pleines à la mi-temps. Et finalement, quand on rentre aux vestiaires à la pause avec un score de 14-00 contre nous, on se dit que tout est faisable. Nos avants ont fait une première mi-temps héroïque. On a même eu des occasions dans cette première mi-temps mais, malheureusement, encore une fois, on ressort du camp adverse sans marquer d’essai ni de points au pied. En tout cas, énormément de fierté sur notre comportement en première mi-temps.

On y croyait vraiment à la mi-temps, on s’était dit de ne surtout pas faire de faute et malheureusement on en fait une trop vite. C’est dommage en tout cas, on fait malgré tout une deuxième mi-temps solide. Je le redis, nos avants ont fait un match de fous et oui, je suis fier d’avoir été le capitaine de cette équipe-là.

FBR : Oui, était-ce une grande fierté d’être capitaine, était-ce une belle expérience ?

JB : Oui, fier, vraiment, car c’était une première pour moi dans ma carrière pro. Et, fier surtout après le match parce que quand t’es capitaine et que tu vas au Connacht avec du vent, de la pluie et face à une équipe irlandaise qui maîtrise ce jeu-là, tu te dis que tu vas être capitaine d’une équipe qui va en prendre cinquante ! Tant mieux pour moi et tout le monde, on s’est envoyé comme des gagas !

Bien sûr, ce n’est pas un match extraordinaire mais dans ce qu’on a fait, on a montré beaucoup de maîtrise. On a sûrement mieux maîtrisé ce match-là autour des rucks, dans les sorties de camp qu’on a pu le faire dans certains matchs en Top 14. Je le redis, on est tous fiers de ce qu’on a fait aujourd’hui même si on fait des fautes inutiles. Il faut éviter de refaire ces erreurs pour préparer au mieux le Top 14.

FBR : Surpris par le nombre de supporters catalans dans le stade de Galway ?

JB : Ah beh ça c’est monstrueux ! Surpris de voir tout ce peuple ici !

FBR : Etait-ce un match spécial et qui apporte des choses au groupe même dans une compétition où la pression est moindre ?

JB : C’est le parfum de la coupe d’Europe, challenge européen ou non. Ce que j’ai dit aux jeunes c’est qu’il est normal d’avoir envie de jouer en Top 14, moi-même j’aimerais jouer plus souvent. Mais ces matchs-là, il faut les jouer car ils sont compliqués et le parfum est spécial. Ce sont des matchs intéressants à jouer, tu peux te vider le tête en jouant libéré parce que la pression du résultat est moindre. C’est souvent dans un contexte comme celui-là que tu te ressers et que tu fais des matchs où tu te retrouves. Donc, je vais encore le dire, je suis fier des mecs, fier de ce qu’on a fait dans ce match et je pense qu’on méritait autre chose.

FBR : Qu’y-a-t-il à retirer alors de la performance du groupe ?

JB : Ce qui fait du bien c’est de montrer qu’on compte pour un ! C’était une chance à saisir pour les mecs qui étaient sur le terrain. Un mec comme Yohan Vivalda n’avait pas joué depuis trois matchs, moi j’ai un temps de jeu minime depuis un mois et demi, des jeunes qui s’entraînent avec nous depuis trois ans ont cette chance de jouer aussi. C’était important de montrer ce qu’on sait faire, important de se resserrer. On était beaucoup sur le terrain à vouloir montrer au staff qu’il peut nous faire confiance en Top 14. C’était donc important ce match.