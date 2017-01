Jonathan Bousquet (USAP) : "Mentalement frais, physiquement très frais"

Jonathan Bousquet est encore de retour. Le buteur de l'USAP accumule les blessures depuis le début de saison. Il sera remplaçant à Mont-de-Marsan et s'estime prêt à en découdre et surtout motivé pour démarrer enfin sa saison.

France Bleu Roussillon : Comment s'est passée cette reprise après les fêtes ?

Jonathan Bousquet : On a eu quinze jours de repos durant les fêtes, mais pas pour tout le monde. Ça m'a personnellement permis de bosser un peu plus suite à mes pépins physiques et c'est vrai que le début de semaine a été positif physiquement pour moi

FBR : C'est enfin le retour pour vous...

JB : Mes blessures m'ont pourri sept mois et c'est toujours compliqué de louper autant de temps. Mais ça va. Je l'ai pris un peu plus à la cool sur la fin. Je me sens mentalement frais et physiquement très frais.

FBR : Est-ce une nouvelle saison qui commence pour vous ?

JB : Dans ma tête, c'est carrément le début de ma saison. Collectivement, j'espère que c'est le début d'une nouvelle saison. Il reste quinze matchs et si on veut aller chercher la qualif ça commence dès samedi à Mont-de-Marsan.

Jonathan Bousquet : "L'état d'esprit n'a pas changé dans cette équipe" © Radio France - Cyrille Manière

FBR : Qu'est-ce qui manque encore à l'équipe et notamment pour aller gagner à l'extérieur ?

JB : Je ne sais pas vraiment. On a déjà connu des moments difficiles cette saison, mais on a quand même gardé un super état d'esprit, on est resté solidaires et heureusement, sinon le vestiaire aurait explosé. L'état d'esprit n'a pas changé donc ça, c'est bien. Tout le monde est revenu motivé et prêt à aller batailler à Mont-de-Marsan. Depuis les arrivées de Patrick (Arlettaz) et Perry (Freshwater), c'est vrai que l'organisation est plus précise.

Maintenant, on est joueurs et il y a des consignes, des fois on les applique et des fois non. On a souvent fait des matchs en dents de scie, comme contre Colomiers, c'est ce qui nous a un peu plombés sur la première partie de saison. Il nous faut plus de constance et de régularité au cours d'un match. Il n'y a que comme ça qu'on rapprochera des cinq premières places.

"Après sept mois sans jouer, je ne vais pas choisir mon poste"

FBR : Comme d'habitude, ce match à Mont-de-Marsan s'annonce compliqué...

JB : Mont-de-Marsan, tous les ans c'est la même chose : gros pack, grosse mêlée, défense agressive, agressifs dans les rucks. Il y a aussi des mauvais coups, on en prendra forcément. On va essayer de leur tenir la dragée haute et de coller au score jusqu'à la fin. Si on peut gagner ce match, on ne s'en privera pas.

FBR : Désormais, il va vous falloir cravacher pour récupérer votre numéro 15 à l'USAP...

JB : C'est une nouvelle saison pour moi et "Juju" (Farnoux) a fait de très très bons matchs, il s'est installé en 15 et c'est tant mieux pour lui. Après sept mois sans jouer, je ne vais pas prétendre à choisir dès demain mon poste. Je réintègre déjà le groupe, ensuite l'équipe. Je vais devoir retrouver du rythme car ce ne sera pas sur le premier match que je serai excellent. Petit à petit, j'essaierai de donner à Julien la concurrence qu'il faut pour tirer tout le monde vers le haut.

FBR : Pour 2017, on vous souhaite la santé d'abord, c'est ça ?

JB : Devine ! (rires)