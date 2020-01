Jonathan Bousquet va quitter l'USAP

L'emblématique arrière de l'USAP depuis six ans ne portera plus le maillot sang-et-or la saison prochaine.

Jonathan Bousquet et l'USAP c'est bientôt fini. L'arrière usapiste, selon nos informations, a pris la décision de quitter le club la saison prochaine. Les négociations pour un renouvellement de contrat n'ont pas abouti, l'USAP et le joueur n'ont pu trouver un accord pour continuer ensemble.

L'Héraultais d'origine Jonathan Bousquet était arrivé à l'USAP en 2014, après la descente du club en PRO D2. Il a porté plus de 110 fois le maillot de l'USAP en six saisons. Buteur hors pair, caractère bien trempé, il est aujourd’hui clairement adoré par le public catalan et son départ ne va pas passer inaperçu.

Lui qui aura 32 ans en mars prochain va rebondir dans un autre club. Toujours selon nos informations, le FC Grenoble s'est positionné et fait partie des clubs où il pourrait atterrir.

L'USAP devra donc certainement partir à la recherche d'un arrière supplémentaire même si dans son effectif elle peut toujours compter sur Julien Farnoux, Mathieu Acébès mais également les jeunes Lucas Dubois et Melvyn Jaminet. Quid du buteur ? L'USAP est en passe de recruter (en 10), le joueur clermontois de 34 ans Greig Laidlaw qui est bien sûr un très bon buteur.