Jonathan Danty contraint de quitter l’équipe de France pour un heureux événement

Tout le monde l'annonçait comme titulaire, mais Jonathan Danty figure parmi la liste des 14 joueurs contraints, ce mercredi 26 octobre, de quitter le groupe des 42 jusqu’à la fin de la semaine. Selon le journal l’Équipe, le trois-quarts centre rochelais part rejoindre sa compagne qui doit accoucher prochainement. Artisan majeur du Grand Chelem lors du dernier Tournoi des Six Nations, Jonathan Danty doit quitter le centre d'entraînement de Marcoussis, dans l'Essonne. Sur les six Rochelais appelés au départ, il en reste quatre : Grégory Alldritt, Uini Atonio, Pierre Bourgarit et Yoan Tanga. Jonathan Danty est, pour le moment, remis à la disposition du Stade Rochelais.

ⓘ Publicité

La liste des 14 laissés à la disposition de leur club

Alexandre Bécognée (26 ans, 1 sélection, Montpellier), Anthony Bouthier (30 ans, 8 sél., Montpellier), Baptiste Couilloud (25 ans, 10 sél., Lyon), Dylan Cretin (25 ans, 17 sél., Lyon), Jonathan Danty (30 ans, 14 sél., La Rochelle), Ethan Dumortier (21 ans, 0 sél., Lyon), Killian Geraci (23 ans, 4 sél. Lyon), Thomas Jolmes (27 ans, 2 sél., Bordeaux-Bègles), Thomas Laclayat (25 ans, 0 sél., Oyonnax/Pro D2), Louis Le Brun (20 ans, 0. sél., Castres), Alivereti Raka (27 ans, 5 sél., Clermont), Jérôme Rey (27 ans, 0 sél., Lyon), Pablo Uberti (24 ans, 0 sél., Bordeaux-Bègles), Bastien Vergnes-Taillefer (25 ans, 0 sél., 25 ans, Bordeaux-Bègles)