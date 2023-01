Jonathan Danty prolonge le plaisir au Stade Rochelais

Même si de récentes rumeurs évoquaient un intérêt certain de plusieurs clubs, notamment le Stade Français, l'ancien Parisien a logiquement prolonger l'aventure avec les champions d'Europe. Un nouveau bail de trois ans qui lie au club maritime jusqu'en 2027. Jonathan Danty 30 ans, évolue dans un des meilleurs français et européens. Un club ambitieux qui lui permet de placer très haut le cursus de la performance à quelques mois de la Coupe du Monde en France. Jonathan et sa famille - qui s'est agrandie - se plaisent à La Rochelle.

A l'issue de cette prolongation de contrat, le trois-quarts centre aux 18 sélections a déclaré sur le site internet du club. "Je voulais prolonger le plaisir que je partage à jouer sous ce maillot-là, je me sens bien dans le groupe et le Club fonctionne très bien. La décision que j'ai prise il y a 3 ans de venir ici, c'est celle qui a changé ma vie aujourd'hui avec notamment un titre de Champions d'Europe. Je voulais prolonger le plaisir que je partage à jouer sous ce maillot-là, je me sens bien dans le groupe, le club fonctionne très bien donc ça me paraissait logique de prolonger durablement au Stade Rochelais."