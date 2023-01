Jono Gibbes démis de ses fonctions d’entraineur de l’ASM Clermont Auvergne

Le président de l'ASM, Jean-Michel Guillon, a décidé de remercier Jono Gibbes. L'ancien All-Blacks est démis de ses fonctions d’entraineur principal de l’ASM Clermont Auvergne.

ⓘ Publicité

Le club explique son choix dans un communiqué, publié ce lundi matin.

"Face aux difficultés récurrentes en termes de jeu pratiqué et au classement du club en TOP 14 et en Champions Cup, le Président de l’ASM a pris la décision de mettre un terme aux fonctions de Jono Gibbes à la tête de l’équipe. Ce choix du changement s’inscrit dans un contexte où les ambitions toujours affichées par le club imposent de prendre de nouvelles orientations.

Cette décision est applicable immédiatement, ce qui implique que Jono Gibbes ne sera pas du déplacement en Afrique du Sud, en vue du match de samedi prochain face aux Stormers. Les membres actuels du staff sportif auront la charge de gérer cette semaine de préparation.

Pour ce qui concerne la suite, des décisions seront annoncées rapidement afin d’assurer la continuité du projet sportif, et de redonner une dynamique positive à l’ensemble du club, de ses partenaires et de ses supporters."