Joueur emblématique du CSBJ, Bogdan Leonte va raccrocher les crampons

C'est un peu d'histoire du CSBJ qui s'en va avec lui. Après 15 saisons sous les couleurs de Bourgoin-Jallieu, le troisième ligne et ancien capitaine Bogdan Leonte va raccrocher les crampons. Il jouera son dernier match ce dimanche 8 mai contre les Charentais de Soyaux-Angoulême au stade Pierre Rajon quelques jours avant son 36e anniversaire.

"Il laissera une emprunte indélébile de son passage au CSBJ Rugby tant par les valeurs qui le représentent, que par sa qualité de jeu exemplaire et son aura en tant que joueur et capitaine", écrit le club dans le poste Facebook qui annonce la nouvelle.

Plus de 250 matchs avec le CSBJ

Bogdan Leonte a joué 253 matchs en ciel et grenat. Il a commencé le rugby à 10 ans au CS Vienne avant d'intégrer l'équipe cadets du CSBJ puis de signer son premier contrat professionnel avec Bourgoin-Jallieu à 21 ans.

Il évolue cinq saisons en Top 14 avec les Berjalliens, de 2005 à 2011. Si ce n'est "une saison de transition à Mont-de-Marsan", Bogdan Leonte consacre l'ensemble de sa carrière au CSBJ, que cela soit au plus au niveau français ou en Fédérale 1, Nationale ou Pro D2.

"Bodgan soutiendra jusqu’au bout les ciel et grenat et deviendra même un des ambassadeurs phares du CSBJ Rugby" écrit le club sur son site, en le remerciant d'avoir "défendu fièrement les couleurs ciel et grenat durant toutes ces années."