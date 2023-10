Jour de reprise pour le Stade Toulousain... Mais pas à Ernest-Wallon

Après quelques jours de repos à la suite du stage aux Etats-Unis mi-septembre, le Stade Toulousain a lancé ce lundi sa préparation pour la reprise du Top 14 le dimanche 29 octobre face à l'UBB. Quatre semaines pour être fin prêt et entamer cette deuxième partie de championnat.

Ernest-Wallon toujours occupé par les Japonais

Le Stade Toulousain a effectué sa reprise au CREPS de Toulouse ce lundi. Et pour cause, l'équipe nationale du Japon est toujours à Ernest-Wallon. Les Nippons, qui ont joué leurs deux rencontres prévues au Stadium, quitteront la ville rose mercredi. Ugo Mola et ses hommes pourront donc sans doute reprendre leurs bonnes habitudes dès jeudi.

Match amical face à Brive

Mobilisés avec les Barbarians ce weekend au Munster, Sofiane Guitoune, Rodrigue Neti, Joshua Brennan, Piula Fa'asalele et Lucas Tauzin ont déjà retrouvé Toulouse. Tout comme Jerome Kaino, Virgile Lacombe et Clément Poitrenaud qui coachaient ces Baabaas pour l'occasion. Un Stade Toulousain qui retrouvera aussi dans les prochaines semaines ses premiers mondialistes. Ceux qui n'auront pas franchi le cap de la phase de poule avec leur sélection. Le Tonguien Pita Ahki et l'Australien Richie Arnold sont d'ores et déjà éliminés.

Le Stade Toulousain, qui n'a prévu qu'un match amical en octobre (ce samedi à Pompadour face à Brive), délocalisera deux entraînements : à Villefranche-de-Lauragais ce mercredi 4 octobre puis à Fronton le 18.