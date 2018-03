Le CSBJ et ses éternels soucis financiers. A sa demande, l’association, qui gère le club de rugby de Bourgoin-Jallieu a saisi la justice avec un rendez-vous fixé aujourd'hui. Et en coulisse, ça s’active pour sauver le club.

D’après l’entourage de l’association, le club doit aujourd'hui environ 300 mille euros. Le commissaire aux comptes a prévenu, si rien ne bouge, à ce rythme-là le manque serait proche du million d’euros en fin de saison. Il faut donc redresser la barre. Et vite.

L’association a déposé un dossier il y a 15 jours au TGI de Bourgoin-Jallieu. Elle doit apporter des garanties concernant notamment le règlement des sommes dues aux fournisseurs. Un plan de continuation, un échelonnement de la dette afin d’éviter à tout prix aux ciels et grenats une nouvelle liquidation judiciaire. Un rendez-vous est fixé à ce mardi. Mais ce mardi matin, plusieurs sources proches du club font savoir que l'association va demander au tribunal le retrait de son dossier, de ne pas l'instruire. Car en 15 jours, pas mal d'éléments auraient changé avec de l'argent injecté notamment pour régler certaines dépenses urgentes comme les salaires de février.

L'éclaircie viendrait d'Henri-Guillaume Gueydan

Et puis il y a ce projet qui sera présenté aujourd'hui. Hier, la presse reçoit une invitation pour rencontrer ce mardi après-midi Henri-Guillaume Gueydan, un Berjallien de 43 ans, pour je cite « parler de son engagement pour l’avenir du CSBJ-Rugby ». Renseignements pris, celui qui préside le groupe Albatros qui regroupe des sociétés de service et de travaux, est un passionné qui vit mal la situation du club.

Son groupe, dont le siège est dans l’Ain, compte plus de 500 collaborateurs et a un chiffre d’affaire de 60 millions d’euros. Ce groupe injecterait plusieurs centaines de milliers d’euros. Et il y aurait d’autres soutiens. Henri-Guillaume Gueydan a un projet de société pour le professionnel, une société qui reprendrait la main sur l'équipe 1ere, qui évolue en fédérale 1 élite aujourd'hui. Une société que ses défenseurs aimeraient voir être en place fin mars-début avril.

Quant à Paul Ebeyer, qui fut président délégué du CSBJ 3 mois fin 2012, lui, serait missionné par l’association pour restructurer administrativement le club. Une rencontre entre lui et des membres du club a eu lieu ce lundi.