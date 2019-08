Journée porte-à-porte pour les rugbymen de l'US Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse, France

Ils font le porte-à-porte pour vendre des "socios", de Saint-Vincent-de-Tyrosse à Angresse en passant par Saint-Geours-de-Maremne et Sainte-Marie-de-Gosse, afin de remplir les caisses du club, l'un des plus petits budgets de fédérale une.

Quatre joueurs de l'US Tyrosse vendent leurs "socios" aux habitants de Saint-Jean-de-Marsacq © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Un ticket à 20 euros, minimum, donne droit à trois places pour aller voir les match de l'US Tyrosse, et permet de participer, si tiré au sort, à une journée-repas avec l'équipe, ou même à un voyage à Paris pour la finale du Top 14.

Mais l'intérêt est tout autre pour Luc, supporter inconditionnel de l'aviron bayonnais, surpris dans sa maison de Saint-Jean-de-Marsacq, par quatre jeunes rugbymen de l'US Tyrosse : "Je trouve ça génial de partager sa passion, en passant de porte en porte. C'est ça le rugby d'église, le rugby de clocher, le rugby de village. Et puis c'est ce qui alimente le haut niveau. Sans ça, pas de Top 14, pas d'équipe de France".

L'autocollant de l'US Tyrosse trouve sa place à côté de celui de l'aviron bayonnais sur la voiture de Luc © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

A la rencontre des supporters

"On est entre copains, on fait le tour, on déconne et les gens nous accueillent avec un café ou une bière, un peu comme si on faisait tous partie de la même famille, s'amuse le pilier droit Mathieu Belestin. Voilà l'image qu'on veut donner d'un petit club dans l'élite du monde amateur comme l'US Tyrosse".

"Une petite bière? Un petit punch?" Vincent, supporter de l'US Tyrosse plein de bonnes histoires, sait recevoir les jeunes joueurs © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Vincent, lui, a dû s'extirper de sa piscine, short de bain encore humide et bob sur la tête, pour s'acheter les précieux "socios" nécessaires, selon lui, pour "envoyer les jeunes sur les routes de France avec ce beau maillot à la Fougère", bien conscient qu'il est difficile de survivre en Fédérale 1 pour un petit club amateur comme Tyrosse, au vu du budget important nécessaire pour faire tous les déplacements de la saison.

L'US Tyrosse commence la saison dès samedi 7 septembre, en déplacement à Rennes, puis ce sera Nantes. Double répétition générale avant le choc, le retour du derby contre Dax, à domicile, le 10 novembre.