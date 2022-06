Julien Dumora avant Castres-Toulouse : "On sait aussi faire du bon rugby"

Julien Dumora et plusieurs de ses coéquipiers ont déjà connu la joie des phases finales avec Castres et même le rêve suprême de soulever un bouclier de Brennus.

Dumora : "Très excités"

Le Castres Olympique, quintuple champion de France, rêve de ramener ses supporters au Stade de France. "On est forcément très heureux de retrouver ces phases finales. Cela faisait quatre ans donc très enthousiaste et très excités de jouer sous les couleurs castraises en demi-finale du Top 14", explique l'arrière Julien Dumora.

Dumora : "On n'est pas que le petit village gaulois"

Souvent questionnés sur le fait de défendre les couleurs d'une ville moyenne et d'être discrets tout au long de la saison, les joueurs du CO ne s'en accommodent pas forcément. Julien Dumora n'est pas là par hasard : "C'est un peu l'image qu'on peut avoir de nous mais au sein de notre collectif, on sait aussi qu'on peut faire du bon rugby et des bons matches. On a des convictions, on n'est pas que le petit village gaulois au milieu des autres. Preuve en est, on est encore une fois en demi-finale. Cette année, on a été très réguliers. Cela prouve que le collectif castrais a changé et s'est étoffé. On est sûrs de nos forces."

Castres-Toulouse, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 18h avec une soirée exceptionnelle depuis l'Allianz Riviera de Nice.