Perpignan, France

Auréolé d'un titre de champion de France de Pro D2, Julien Farnoux, l'arrière de l'USAP va découvrir une nouvelle division. Pièce incontournable des quatre dernières saison du club Catalan, il est impatient d'être à samedi pour affronter un gros morceau du championnat, le Stade Français. Il se confie à France Bleu Roussillon.

France Bleu Roussillon : Quel est votre sentiment au moment de découvrir le Top 14 ?

Julien Farnoux : Un peu comme tous les joueurs qui n'ont pas connu ça, on est très excités de se lancer dans cette nouvelle saison, de connaître un peu le parfum du Top 14 et surtout de revoir Aimé-Giral plein. On prépare la semaine de la meilleure des façons mais il y a un peu plus d'excitation, il nous tarde d'être samedi.

FBR : Cette reprise est différente des saisons précédentes ?

JF : Oui, cette année on est les petits et on a la pression parce que l'on part dans l'inconnue, on a l'impression de ne pas savoir où l'on va. Même si on a bien travaillé et qu'on a des certitudes sur notre jeu, est-ce que ça va passer au niveau supérieur ? On le verra samedi. On a fait de bons matchs amicaux mais ce ne sont que des matchs amicaux. Samedi tout est remis à zéro, on se lance dans cette nouvelle saison, on verra bien.

FBR: Il va falloir élever son niveau de jeu, notamment pour ceux qui n'ont jamais joué en Top 14, qu'est-ce que l'on peut attendre de vous ?

JF : Personnellement, je ne vais pas me mettre de pression supplémentaire parce que c'est un match de Top 14. Il y a joueurs en face de grand talent . Alors oui, il va falloir élever son niveau de jeu mais ce qui est sûr c'est que l'on va tous s'envoyer et donner notre maximum, pour honorer le maillot et se mettre au niveau des joueurs qu'on va rencontrer. C'est surtout collectivement qu'il faudra faire le job.

FBR : Plus que jamais il ne faut pas rater l'entame de championnat ...

JF : Oui c'est sur, on a un gros début de championnat et on va finir très costaud aussi donc c'est sur il ne faut pas rater cette entame. On a besoin de se rassurer et on ne peut pas se permettre de faire des faux-pas d'entrée. En plus, on reçoit le premier match, c'est très bien, le stade sera plein, on a une pression supplémentaire. Le maintien passera par des victoires à domicile.

FBR : Qu'est-ce que vous savez du Stade Français ?

JF : Déjà, l'info est tombée hier, c'est le plus gros budget du Top 14 donc on est prévenus. Il se sont énormément renforcés pendant cette pré-saison, avec des joueurs de grand talent et un staff qui s'est étoffé. On verra si la mayonnaise a pris rapidement ou pas, j'espère que ça prendra un peu de temps. Ils ont un peu bafouillé leur saison dernière donc je pense qu'ils auront à cœur de se rattraper. Individuellement on est peut-être un peu moins bons alors à nous d'être meilleurs collectivement. On va se resserrer avec notre bande de copains et on va voir ce que l'on peut faire.