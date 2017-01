Julien Farnoux (USAP) : "Ce n'est pas possible de faire des matchs comme ça"

Après la défaite de l'USAP 21 à 10 à Mont-de-Marsan, l'arrière Julien Farnoux décrit la situation sans concession. L'USAP doit passer la vitesse supérieur et ne peut plus se contenter de ce qu'elle fait sur le terrain.

France Bleu Roussillon : Quel est votre premier sentiment après cette défaite ?

Julien Farnoux : C'est rageant, c'est dommage mais c'est normal. On ne pouvait pas espérer mieux avec la première mi-temps qu'on fait. Le problème c'est que ça se répète, c'est à chaque fois pareil à l'extérieur. On se dit des choses dans la semaine, on se promet des choses et quand on arrive sur le terrain on passe à côté pendant quarante minutes. Après, bien sûr on va dire qu'il y a de bonnes choses, comme toujours, mais ça ne suffit pas.

FBR : Que se passe-t-il alors sur cette première mi-temps ?

JF : On a dû louper vingt plaquages en première mi-temps donc à ce niveau-là ça ne pardonne pas. On peut même s'estimer heureux de n'être qu'à 8 à 3 au tableau d'affichage. En début de deuxième mi-temps, on prend un essai en contre et on se met la tête au fond du seau. Après, bien sûr on réagit, on sait qu'on en est capable mais maintenant il va falloir faire plus parce qu'il faut aller chercher ces points qui nous manquent.

FBR : Avez-vous l'impression de n'être pas passé loin aujourd'hui ?

JF : Oui mais sincèrement j'en ai un peu marre, on dit à chaque fois qu'on n'est pas loin mais on repart avec zéro point à chaque fois. En face de nous c'était quand même une belle équipe de PRO D2 et on voit qu'en étant nuls à chier en première mi-temps on n'est pas loin au score. A un quart d'heure de la fin on est encore dans les clous donc c'est dommage mais c'est toujours la même.

Maintenant, il va falloir aller chercher ces points, il faut qu'on grandisse. Ce n'est pas possible de faire des matchs comme ça donc il faut qu'on grandisse si on veut aller chercher la qualif. Elle paraît loin mais on a encore cet objectif en tête donc il faut faire de meilleurs matchs que ça.

FBR :Mont-de-Marsan était plus prêt pour ce match de rentrée ?

JF : Oui et nous n'avons pas d'excuse car on était tous frais mentalement et prêts à batailler. On voulait batailler ici mais on a eu trop de déchets. On a perdu des ballons en conquête en première mi-temps et défensivement on fait trop d'erreurs. Il faut rectifier le tir et surtout arriver à faire des matchs plein pour arriver à nos objectifs.

FBR : Voyez-vous quelques points positifs dans ce match ?



JF : Pour le coup, il faudra vraiment voir à la video mais à chaud je n'en vois pas.

FBR : Là, vous vous rendez compte qu'il faut franchir un cap dans votre jeu...

JF : Oui, on fait de bonnes choses mais on ne veut plus entendre qu'on joue bien, qu'on fait de bons mouvements car le problème c'est qu'on ne marque pas donc ça ne sert à rien. C'est bien, on épanouie dans le jeu qu'on met en place mais il faut ce petit plus pour marquer quand on fait de belles séquences. On fait tomber trop de ballons, on fait des erreurs à la con. On ne peut pas se permettre de faire les erreurs qu'on fait si on veut faire des résultats à l'extérieur.

Il faut vite progresser. Tout le monde doit prendre conscience de ce qu'on peut faire de bien et tout le monde doit prendre conscience que si on ne met pas les ingrédients on part avec zéro point. On doit tous faire les efforts qu'il faut pour chercher des points à l'extérieur.