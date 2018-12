Julien Farnoux (USAP) : "Je ne me voyais pas partir, même en cas de descente"

Perpignan, France

L'USAP a officialisé, ce lundi, les prolongations de contrats de sept joueurs. Julien Farnoux en fait partie. L'arrière de arrivé de Clermont en 2014 après la descente du club en PRO D2 va donc rester trois saisons supplémentaires. Pour lui, Pro D2 ou Top 14 la saison prochaine il n'était pas concevable de partir.

France Bleu Roussillon : Qu'est ce qui a motivé votre décision de rester à l'USAP ?

Julien Farnoux : Le club et le fait de me sentir bien ici, ma famille et moi, ont motivé ce choix. Le fait que la plupart des mecs de ma génération prolongent et le staff aussi m'ont incité à rester. On a envie de réaliser un objectif commun.

FBR : Le fait que l'USAP ne sache pas encore si elle jouera la saison prochaine en Top 14 ou en PRO D2, est-ce que ça ne gêne pas dans la réflexion ?

JF : Pour certains ça doit bien influer. Mais, si on descend en PRO D2 ce sera aussi notre part de responsabilité donc personnellement je ne me voyais pas du tout partir dans cette situation si elle venait à se présenter. De toutes façons, c'est encore un challenge à relever, un de plus, on est restés quatre ans à batailler en PRO D2. L'USAP est le club qui nous a lancés et il faut être reconnaissants. Je ne me voyais pas partir quelque soit la situation.

Je suis très content de rester parce que même si c'est en PRO D2 je sais que le club va se donner les moyens de remonter rapidement en continuant de structurer le club. Le staff nous fait confiance et c'est très important d'avoir la confiance d'un staff et de pouvoir travailler dans la continuité, c'est hyper important.

FBR : En tant que joueur, quand l'avenir est assuré pour les saisons prochaines, est-ce que ça peut permettre de jouer plus libéré dans les mois à venir ?

JF : Personnellement, ça ne m'a pas vraiment occupé l'esprit les derniers temps. Comme je l'avais dit il y'a quelques temps sur France Bleu je me suis toujours concentré sur mes performances sportives. On a eu la chance d'avoir très rapidement une proposition du club et c'est une réelle marque de confiance et on est tous reconnaissants de ça. Mais, c'est sûr que c'est un poids en moins. Est-ce que ça va jouer directement ? Je ne sais pas. En tout cas je suis très heureux de savoir que je vais rester ici encore trois ans et que je vais vivre encore de belles émotions dans ce club.