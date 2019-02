Julien Marchand : "Surpris par toutes ces personnes venues me voir"

Toulouse, France

Julien Marchand s'est fait opérer ce lundi 11 février à Médipôle à Toulouse. Le talonneur s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche sur la dernière action du match France-Pays de Galles le 1er février dernier.

Julien Marchand : "Ne pas perdre de temps"

Le capitaine du Stade Toulousain "va très bien. J'ai suivi l'opération en direct avec le chirurgien puisque c'était une anesthésie locale. On a pu discuter ensemble. Il m'a rassuré sur certains points. Le but maintenant, ça va être d'essayer de retrouver de la flexion dans un premier temps en essayant de ne pas perdre trop de masse musculaire pour être le plus prêt possible par la suite et ne pas trop perdre de temps. Il faut y aller tranquillement et prendre le temps pour retrouver surtout cette flexion", explique-t-il.

Julien Marchand suit désormais des séances de kiné tous les matins à Toulouse. Il raconte cette dernière action contre le Pays de Galles : "C'est allé tellement vite que sur le moment on ne réagit pas vraiment. J'étais très déçu pour moi, pour mes proches. C'était inattendu. C'est quelque chose qui fait très mal. Je ne me doutais pas que ça pouvait arriver à ce moment-là. Mais cela fait partie du sport, il faut se donner les moyens de retrouver le haut niveau. Je veux faire les choses étape par étape." Pas question d'évoquer la Coupe du Monde en septembre ou un éventuel calendrier de reprise : _"Je veux dé_jà revenir ce sera pas mal. Après on verra le reste. Je n'ai que deux séances de kiné dans les jambes."

Beaucoup de soutien autour de lui

Julien Marchand a pu compter sur ses proches et sur la famille Stade Toulousain dans cette épreuve : "J'étais surpris par le nombre de personnes qui m'ont écrit, par les appels, ou celles qui sont venues me voir."

Même si sa saison est terminée, le capitaine du Stade Toulousain ne manquera rien des rendez-vous à venir. A commencer par ce choc dimanche en Top 14 sur la pelouse du Racing 92. Match à vivre en direct sur France Bleu Occitanie.