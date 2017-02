Karl Chateau à l'USAP pour deux saisons de plus

Karl Chateau signe un nouveau contrat avec l'USAP pour deux saisons. Le club catalan maintient donc bien son effectif en troisième ligne.

Karl Chateau sera toujours catalan les deux prochaines saisons. Le troisième ligne de 25 ans est conservé dans l'effectif, ce qui n'était pas gagné d'avance. En partie barré durant la première partie de saison par Lucas Bachelier et Genesis Mamea Lemalu, Karl Chateau retrouve du temps de jeu depuis quelques semaines. Le troisième ligne avait aussi connu quelques périodes de blessures, cette saison comme la précédente.

Karl Chateau est désormais un joueur incontournable de l'USAP. Arrivé de Toulouse à 20 ans, il avait disputé 11 rencontres pour sa première saison en Top 14 et H-Cup. La saison suivante, en PRO D2, il s'affirme et devient le joueur le plus utilisé de l'effectif avec 25 titularisations sur 31 possibles. Il est le meilleur joueur de l'équipe en 2014-2015 (étoile d'or France Bleu Roussillon).

Cette année prometteuse lui permet d'hériter du brassard de capitaine pour l'exercice 2014-2015. Cadeau empoisonné ? Privé de début de saison à cause d'une blessure au dos, il peine à retrouver son niveau, tout comme l'ensemble de l'équipe d'ailleurs. Il a tout de même à son actif 24 feuilles de match sur 30 sur cette saison décevante pour le club.

Sa polyvalence en troisième ligne reste un atout dont l'USAP pouvait difficilement se passer pour la saison prochaine. À ce poste, le club catalan s'est déjà assuré les services d'Alan Brazo, Genesis Mamea Lemalu et Lucas Bachelier. Le club a également recruté Sione Tau (Agen) mais sa venue reste incertaine. Si ce transfert est annulé, l'USAP partira de toutes façons à la recherche d'un autre joueur au poste.

L'USAP a officialisé l'information et pour le directeur sportif Christian Lanta : "Karl, 8 de formation mais pouvant évoluer également en tant que troisième ligne aile, démontre des qualités techniques évidentes aussi bien dans la continuité du jeu que dans l’avancée collective. Sauteur efficace, bon défenseur, son potentiel doit encore lui permettre de progresser dans tous les secteurs du jeu et confirmer ainsi ses capacités à jouer à haut niveau."