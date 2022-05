Kitione Kamikamica, de retour de blessure au CA Brive : "Je me suis dit que ce n'est pas la fin de ma saison"

Ce fut la bonne nouvelle de la mi-avril. Alors que l'on pensait sa saison terminée, Kitione Kamikamica est rentré quinze minutes contre Lyon à la fin du mois. Le fidjien a tout fait pour revenir après une rupture des ligaments croisés, la blessure tant redoutée dans le monde du rugby. "Les premiers mois ont été un peu difficile mentalement, tu ne fais rien et tu manques l'ambiance avec les gars dans le vestiaire" se confie le puissant troisième ligne centre. Néanmoins, son mental d'acier, bien que quelque peu éprouvé, l'a fait revenir. "Si tu veux jouer professionnel, des blessures comme celles-là, ça va arriver" explique-t-il, débordant de lucidité."Alors dans, ma tête, je me suis dit que ce n'était pas la fin de ma saison. Tout juste une petite pause..." sourit Kitione Kamikamica, en tapant sur son genou, désormais rétabli. qu'il a éprouvé d'abord au début...

Des moments régénérateurs pour Kamikamica aux îles Fidji

La rééducation terminée, le fidjien en a profité pour retourner au pays. Quelques semaines passées à Nadi, au nord ouest de l'archipel des Fidji, qui lui ont énormément fait du bien. "Ca a aidé beaucoup. La première année, il y avait le Covid et ça fait deux ans et demi que je n'avais pas revu ma famille" souligne le colosse fidjien. "Et puis, rester tranquille, ne pas penser au rugby, ramasser des poissons, nager dans l'océan, rester sur la plage, sous le soleil et le beau-temps, l'été très chaud là-bas" sourit celui qu'on surnomme Kity.

Dès son retour, il revient sur le terrain, aidé notamment par Franck Romanet, ancien joueur et désormais kiné au club. Aujourd'hui, le joueur a retrouvé sa puissance d'antan, et il est prêt à en découdre pour cette fin de saison. L'an dernier, il formait un duo ultrapuissant avec Sooty Fa'aso'o en numéro 8. "On travaillait ensemble, il me donnait des conseils et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est un ami..." souligne Kitione Kamikamica. Un ami qu'il perdra à la fin de saison, puisque Fa'aso'o devrait rejoindre les London Irish, si les rumeurs s'officialisent bien.

En cette fin de saison, alors même que son avenir au club n'est pas encore officiellement tranché, Kitione Kamikamica veut juste profiter avec ses amis sur le terrain. "Oui, je veux profiter avec les copains, parce que ça m'a manqué beaucoup. On mange ensemble, on partage la Kava (ndlr, une boisson issue d'une plante qui pousse dans les îles du pacifique sud), on fait ça les mardis soirs...on discute, on parle. Ca fait plaisir." En partageant des filets de dorade ou tilapia, cuit au barbecue, le soleil se couchant sur la Corrèze, Kitione Kamikamica nous rappelle que le rugby, avant d'être le sport de haut niveau que l'on connaît, c'est l'aventure d'une bande de potes.