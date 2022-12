L'adaptation express de Jack Willis au Stade Toulousain

Jack Willis n'a pas mis longtemps à convaincre son staff et ses nouveaux coéquipiers. Le troisième ligne s'entraîne dans la ville rose depuis une dizaine de jours et se fond rapidement dans le moule rouge et noir.

Poitrenaud : "La rigueur anglo-saxonne"

Après la chute des Wasps, l'Anglais aux six sélections a rebondi à Toulouse : "Jack est très motivé. Il met beaucoup de concentration pour appréhender l'ensemble des systèmes. Il fait déjà des efforts pour parler un peu français. On sent derrière l'éducation d'un joueur de haut niveau, qui intègre vite les choses et qui met beaucoup d'énergie avec la rigueur anglo-saxonne qui peut parfois nous faire défaut. C'est un bon exemple pour l'ensemble de l'équipe. On entrevoit tout le potentiel de ce joueur et les qualités un peu différentes de ce qu'on avait déjà en interne", apprécie Clément Poitrenaud, en charge des trois-quarts toulousains.

Neti : "Il comprend très vite"

Ses coéquipiers abondent dans le même sens, comme le pilier Rodrigue Neti : "Il s'est très bien intégré. On a essayé de faire en sorte que son intégration se passe bien. Il comprend très vite et ce sera je pense une très bonne recrue pour nous. Il faut que je travaille encore mon anglais, il parle un peu vite pour que je comprenne mais c'est une belle personne. J'espère qu'il sera à la hauteur des attentes du club."

Jack Willis va ce samedi découvrir son nouveau jardin et son nouveau public. Le stade Ernest-Wallon sera encore une fois à guichets fermés pour la réception de Perpignan.