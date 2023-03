L'ailier anglais Jack Nowell s'engage au Stade Rochelais

ACTION FOTO SPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Un ailier casqué virevoltant. Voilà qui va rappeler de bons souvenirs aux supporters rochelais. Pas de retour à Deflandre pour Gabriel Lacroix, mais un Anglais un peu plus épais va débarquer. Selon nos confrères du Daily Telegraph , Jack Nowell va quitter Exeter dans le sud-ouest de l'Angleterre pour rejoindre La Rochelle la saison prochaine. Nowell, qui fêtera ses 30 ans le mois prochain, s'est déjà forgé un beau palmarès en sélection avec deux tournois remportés en 2016 et 2017, mais aussi en club. Champion d'Angleterre en 2017 et 2020, l'ailier vedette des Chiefs d'Exeter a également remporté la Champions Cup en 2020.

Un renfort de poids qui va compenser le départ de Pierre Boudehent au Stade Français la saison prochaine. Plusieurs joueurs cadres des Chiefs sont contraints à l'exode pour alléger la masse salariale et respecter le Salary Cap. L'ailier aux 45 capes avec le XV de la Rose a été écarté par le nouveau sélectionneur Steve Borthwick, pour le Tournoi des six Nations. Bien lui en fasse, Nowell n'a donc pas participé à la débâcle anglaise samedi dernier face au XV de France . Le club rochelais n'a pas encore officialisé l'arrivée de l'ailier anglais.

Tableau des Transferts

Arrivées

Teddy Iribaren, 32 ans, demi de mêlée (Racing 92, JIFF)

Judicaël Cancoriet, 26 ans, troisième ligne (ASM Clermont, JIFF).

Jack Nowell, 29 ans, ailier (Exeter Chiefs)

Départs