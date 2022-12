L'ailier tricolore Damian Penaud signe à Bordeaux, l'UBB réalise un gros coup

L'Union Bordeaux-Bègles frappe fort. L'ailier de Clermont va signer à l'UBB à compter de la saison prochaine. L'international (37 sélections) l'annonce ce mercredi et le club le confirme sur son site internet . Le joueur de 26 ans était en fin de contrat en juin 2023, après avoir passé toute sa carrière à l'ASM et joué plus de 100 matchs.

Avec Antoine Dupont, c'est l'une des vedettes du XV de France, essentiel lors du Grand Chelem cette année. "Son choix de venir à Bordeaux est révélateur de l’attractivité du club, de notre ambition et de notre détermination à continuer de grandir" indique Laurent Marti, le président de l'UBB sur le site du club.