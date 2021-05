L'ancien international et ancien berjallien Pascal Papé nommé directeur sportif du CBSJ

Pascal Papé, formé à Bourgoin-Jallieu et ancien international français, va retrouver les terres de ses débuts. Le CSBJ Rugby annonce ce mardi après-midi que Papé devient son directeur sportif.

"C'est un retour aux sources", écrit ce mardi après-midi le CSBJ, le club de rugby de Bourgoin-Jallieu sur son site internet. Le club, ancienne place forte du rugby français, a réussi à faire revenir une de ses anciennes gloires et non des moindres puisqu'il s'agit de Pascal Papé. L'ancien international français aux 65 sélections, formé chez les Ciel et Grenat, sera le nouveau directeur sportif du club à compter du 1er juillet.

"Il prendra les fonctions de l'actuel vice-président en charge du sportif, Paul Ebeyer, pour une durée indéterminée", précise le club berjallien qui va clore ce dimanche, à la maison, face à Blagnac, sa première saison en Nationale, division créée l'été dernier, mi-pro mi-amateur. "Pascal Papé aura à sa charge la totalité des équipes du CSBJ Rugby, du baby-rugby jusqu’à l’Equipe 1 à partir de la saison 21-22. Un poste principalement axé sur le management des joueurs, des encadrants ainsi que sur le recrutement des professionnels. Il occupera la fonction de directeur en tant que salarié à temps plein à la place de Paul Ebeyer, vice-président bénévole en charge du sportif. Un poste qui lui est familier puisque l’ancien deuxième ligne est en charge de la formation au Stade Français depuis maintenant 4 ans", indique le CSBJ. Pascal Papé va donc bientôt quitter ses fonctions dans le club de la capitale.

Pascap Papé, 40 ans, ancien deuxième ligne, a été formé au CSBJ. Il y a joué cinq saisons entre 2001 et 2006. C'est à 24 ans, le 14 février 2004, alors qu'il évolue encore à Bourgoin-Jallieu qu'il est sélectionné pour la première fois en équipe de France. En 2006, il rejoint Castres, puis en 2007 le Stade Français où il fut joueur pendant 10 ans avant de rejoindre le centre de formation. "Nous avons pris contact il y a quelques semaines de cela (...) avant sa rencontre, on ne s’était jamais mis en tête qu’un tel joueur pouvait revenir au club. Nous sommes plus que ravis de sa venue", témoigne Henri-Guillaume Gueydan, le président du CSBJ.

Alors que le CSBJ espère un jour retrouver la Pro D2, le club continue donc sa réorganisation après le limogeage début avril de son manager Jean-Henri Tubert. Pascal Papé travaillera aux côtés de l'ancien Toulonnais Sébastien Tillous-Borde, manager général et entraîneur des arrières, et de Grégoire Pintiaux, comme entraîneur des avants, et dont les arrivées ont été annoncées il y a quelques semaines.