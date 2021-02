L'ancien président du Stade Toulousain, Jean-René Bouscatel, candidat à la présidence de la Ligue

Paul Goze est à la tête de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) depuis 2012. C'est donc une sacrée page qui se tourne dans un mois. Et peu de prétendants se sont officiellement lancés, alors que la date-limite de dépôt de candidature est ce vendredi 19 février. Deux hommes sont pour l'instant sur la ligne : le second actuel de Paul Goze et président honoraire d'Agen Alain Tingaud, et donc le Toulousain Jean-René Bouscatel.

Jean-René Bouscatel, 74 ans, a dirigé le Stade Toulousain de 1992 à 2017. Il a connu neuf titres de champion de France et quatre de champion d'Europe. L'ancien avocat avait depuis monté une société de conseil.

L'élection du président de la LNR aura lieu le mardi 23 mars.