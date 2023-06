L'ancien toulousain Cheslin Kolbe va rejoindre un club de Tokyo après le Mondial

Après Toulouse pendant quatre saisons (2017-2021), et Toulon depuis 2021, l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, va rejoindre le club de Tokyo Suntory Sungoliathn après le Mondial de cet automne. Le club japonais l'a annoncé ce jeudi. "Cela va être un nouveau chapitre et un nouveau défi dans ma carrière, et j'aimerais remercier tout ceux qui ont rendu le transfert possible", a commenté l'international sud-africain dans un communiqué publié par son nouveau club.

ⓘ Publicité

Le champion du monde avec les Springboks en 2019 avait quitté Toulon d'un commun accord fin mai, après deux saisons en demi-teinte et un an avant la fin de son contrat.